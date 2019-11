‘Live – Non è la D’Urso’, la confessione choc di Heather Parisi spiazza tutti: ‘Ho subito violenza’, ecco il racconto incredibile dell’ex ballerina.

Heather Parisi è ospite a ‘Live – Non è la D’urso’ insieme al marito Umberto Maria Anzolin. I due hanno presentato i loro figli Elizabeth Jaden e Dylan MAria, avuti con la fecondazione assistita. Dopo un confronto con le 5 sfere, tra le quali c’era anche quella di Paolo Brosio, che ha duramente attaccato la coppia, l’ex ballerina ha chiesto di rimanere da sola con Barbara D’Urso per confessarle una cosa che non voleva dire davanti ai figli né al marito, un argomento incredibilmente delicato: ‘Sono stata vittima di violenza’, la storia della PArisi è terribile, ecco i dettagli choc.

Heather PArisi, la confessione choc a ‘Live’: “Sono stata vittima di violenza”, i dettagli terribili

Heather PArisi è arrivata in studio insieme al marito Umberto MAria Anzolin, del quale è innamoratissima, e ha presentato i suoi due gemelli. In un primo momento la coppia era sola in studio e ha affrontato le 5 sfere, ma poi il marito di Heather è uscito per andare a prendere i bimbi in camerino, e l’ex ballerina è rimasta sul divanetto insieme a Barbara D’urso e ha deciso di farle una confessione davvero choc. La bellissima Heather, che si è sempre mostrata sicura di sé, è improvvisamente diventata impacciata e si è commossa nel raccontare che in passato è stata vittima di violenza domestica.

‘Ho deciso di dirlo a te che hai sempre combattuto per le donne, sperando di dare forza alle altre vittime‘, ha detto alla D’urso, ‘per 7 anni sono stata presa a sberle, calci e pugni‘. Le parole della Parisi sono terribili, anche se i dettagli si sono fermati qui, nel senso che l’ex ballerina non ha specificato il nome dell’uomo che le ha fatto questo, né il periodo. L’incubo per la Parisi è finito quando un giorno ha deciso di scappare con la borsa della danza e si è liberata di quest’uomo, che oltre a picchiarla la minacciava e la sbeffeggiava, chiamandola ‘gallina americana’. Un racconto choc, che è stato accolto dagli applausi del pubblico e dall’abbraccio affettuoso della D’urso.