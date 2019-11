Barbara D’Urso ha querelato Massimo Giletti? L’indiscrezione ‘bomba’

Barbara D’Urso ha querelato il conduttore Massimo Giletti? Questa è la clamorosa indiscrezione lanciata da Dagospia, ecco i dettagli.

Se così fosse, sarebbe una notizia davvero incredibile: Barbara D’Urso ha querelato Massimo Giletti in seguito ad un servizio mandato in onda nella puntata di ieri di Non è l’Arena? Questa è la clamorosa indiscrezione lanciata, pochissime ore fa, dal sito Dagospia. Ma ecco tutti i dettagli.

Barbara D’Urso ha querelato Massimo Giletti? Ecco perché

Pochissime ore fa, il sito web Dagospia ha rilasciata un’indiscrezione davvero clamorosa. Stando a quanto si evince, sembrerebbe che Barbara D’Urso avrebbe querelato Massimo Giletti. Per quale motivo? Sembrerebbe che, nella puntata di ieri di Non è l’Arena, il conduttore di La7 avrebbe mandato in onda un servizio dedicato a Tony Colombo e la sua consorte. Facendo riferimento, tra l’altro, anche all’operato del programma di Mediaset. Ecco. È proprio questa l’indiscrezione ‘bomba’ diffusa poche ore fa sul web. Sarà realmente così? Lo scopriremo.