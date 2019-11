Stefania Orlando e Simone: il racconto delle nozze e l’incredibile notizia in diretta.

L’appuntamento di oggi con Vieni da Me di Caterina Balivo è caratterizzato da tanti ospiti come Arturo Brachetti, ma soprattutto Stefania Orlando e suo marito Simone che arrivano su Rai 1 per raccontare il loro matrimonio avvenuto il 1 luglio. Tutti erano vestiti di bianco, le nozze sono avvenute sulla spiaggia del maccarse e la cerimonia è stata molto emozionate. Oggi la coppia è in studio per raccontare come è andata.

Stefania Orlando e Simone, Vieni da Me: il racconto del matrimonio e la partenza di lui

“Il mio vero amore è lui, è Simone. L’amore vero viene una volta sola e quando lo incontri lo capisci”. Così dichiara Stefania Orlando e il suo neo sposo arrossisce mentre Caterina Balivo manda in onda altri momenti del loro matrimonio, ma la Orlando interviene: “Solo che ora va via”. Simone infatti spiega che sta per partire per tre mesi per fare un musical in Olanda con Anastacia. Il pubblico esplode in un applauso di gioia, ma la Orlando non è così contenta di vedere il marito partire

Le particolari promesse di matrimonio di Stefania e Simone

Si torna poi a parlare del matrimonio, nello specifico delle promesse che sono state molto particolari: “Non ti metterò più ansia e stress quando siamo in macchina insieme. Cercherò di non addormentarmi quando iniziano i film. Ti prometto che imparerò a guidare alla romana. Ti prometto che prima di uscire farò solo tre cambi d’abito”.

Stefania Orlando e le proposte indecenti

Stefania Orlando poi spiega che spesso riceve delle proposte economiche piccanti e lo ha raccontato in diretta in radio nella trasmissione, Un Giorno da Pecora: “Mi scrivono degli slave, degli schiavi, che vorrebbero essere trattati male da me. Vorrebbero farmi le pulizie di casa, farsi calpestare da me… Mi fanno delle proposte piccanti. Io ovviamente non ho mai accettato.