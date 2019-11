Francesco Chiofalo ritorna a ripensare ad Antonella Fiordelisi: pochissime ore fa, il romano ha pubblicato una dedica d’amore su Instagram, i dettagli.

Sono passati alcuni mesi da quando la storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo è terminata. Eppure, l’ex concorrente di Temptation Island non si rassegna affatto a tale evento. Lo aveva detto, infatti, che non avrebbe rinunciato a lei. E così è stato. Pochissime ore fa, il romano ha condiviso delle Instagram Stories davvero molto eloquenti nei confronti della sua ex fidanzata. Di cosa parliamo? Semplice! Di una dedica d’amore davvero romantica.

Francesco Chiofalo, la dedica d’amore per Antonella: le immagini su Instagram

È ritornato a pubblicare una dedica d’amore per Antonella Fiordelisi, Francesco Chiofalo. In realtà, non si è mai fermato. Se sembrava che, dopo averla cancellata da Instagram, l’ex concorrente di Temptation stesse provando ad andare avanti, non è stato affatto così. Ecco cosa ha pubblicato poche ore fa su Instagram:

Un’immagine davvero romantica, c’è da dirlo. Ma Antonella riuscirà mai a perdonarlo? Staremo a vedere!