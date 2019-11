Alessandro Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, è tornato oggi in studio: ecco il motivo per il quale Maria De Filippi ha convocato l’ex tentatore

Oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne. Poco prima era stata annunciata la presenza di Alessandro Zarino, ex tronista del programma di Maria De Filippi. Un’autrice del programma, infatti, aveva pubblicato una foto insieme a Zarino. I fan nelle ultime ore si sono chiesti per quale motivo Alessandro è tornato nel programma che l’ha visto protagonista fino a qualche settimana fa. Di seguito vi spieghiamo perchè è tornato in studio e cosa gli ha offerto la padrona di casa Maria De Filippi.

Alessandro Zarino torna a Uomini e Donne: il motivo

Alessandro Zarino non è più il tronista di Uomini e Donne: l’ex tentatore di Temptation Island ha scelto a sorpresa Veronica Burchielli e questa gli ha detto di no. Alla corteggiatrice poi è stato offerto il trono di Uomini e Donne. La scelta della produzione ha fatto molto discutere: il pubblico del programma di Maria De Filippi ha criticato l’atteggiamento della redazione nei confronti di Zarino.

Oggi, come anticipato dal sito ilvicolodellenews, l’ex tronista è stato ospite nella registrazione del trono classico. Il napoletano, però, non è sceso per corteggiare Veronica, per la quale sembrava aver perso la testa, ma ha ricevuto un’importante proposta da parte di Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, ha coinvolto Alessandro Zarino in un progetto per il talent show Amici. L’ex tronista, nonché ex tentatore di Temptation Island, terrà un corso di crossfit nella scuola di Amici.

Una bella notizie per tutti i fan e le fan di Alessandro Zarino. Maria De Filippi si è voluta far perdonare e gli ha proposto addirittura un corso nel prestigioso talent show di Canale 5.