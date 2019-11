Chi è Fernanda Lessa: età, carriera e vita privata della conduttrice e Dj

Chi è Fernanda Lessa: scopriamo l’età, la carriera e la vita privata della modella, conduttrice e Dj di origini Brasiliane

Fernanda Lessa è conosciuta principalmente per la sua carriera da modella di successo e per essere stata alla conduzione del programma Tv, ‘Le Iene’. Di origini straniere, è stata accolta in Italia, molti anni fa, e qui ha potuto trovare la sua strada nel mondo dello spettacolo. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua età, la carriera e la vita privata della donna.

Fernanda Lessa: età, carriera e vita privata della modella

Fernanda Lessa è nata a Rio De Janeiro il 15 Aprile del 1977, ed è una modella, disc jockey e conduttrice Brasiliana. Bellissima e giovanissima, la Lessa, inizia a muovere i primi passi nel mondo della moda nella sua città natale e all’età di 19 anni, nel 1996, decide di trasferirsi a New York. Nella ‘Grande Mela’ per sei anni sfilerà nei Pret-a-portèr, spostandosi tra Milano, Parigi e New York, e per l’haute-couture tra Parigi e Roma. Può vantare le copertine di numerose riviste mondiali, tra cui: Maxim, Elle, Marie Claire, GQ, Vogue. Ma il successo italiano, arriva con le pubblicità televisive girate per: ‘Telecom Italia‘, con Bobo Vieri e Valentino Rossi, Armani, L’Oréal, Swatch, Campari, Revlon, Samsung, Victoria’s Secret e Alfa Romeo. La svolta alla sua carriera, avviene nel 2003, quando le viene affidata la conduzione di un programma televisivo in onda su Rai 1: ‘Oltremoda‘. Seguirà poi la conduzione di programmi importanti e molto seguiti dal pubblico Italiano. Al fianco di Paolo Bonolis, condurrà ‘Moda Mare‘ a Porto Cervo su Canale 5, poi con Piero Chiambretti gli ‘Italian Music Awards‘. Ma il programma che la consacrerà come conduttrice è ‘Le Iene‘ con Natasha Stefanenko e Alena Seredova. Ricordiamo che parallelamente alla carriera da conduttrice, porta avanti il suo progetto musicale ed esporta il proprio Dj set, oltre che in tutta Italia, anche a Miami, Ibiza, Parigi e San Paolo, lavorando anche per l’Heineken Jammin Festival. Sappiamo che la Lessa ha avuto una breve storia d’amore con Bobo Vieri, poi è stata la compagna di Davide Dileo, tastierista dei Subsonica, con cui ha avuto due figlie. Dal 14 aprile del 2017, si è unita in matrimonio con l’imprenditore Luca Zocchi.