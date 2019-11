Elettra Lamborghini infiamma letteralmente Instagram con una foto super ‘piccante’: l’ereditiera mette una banana in un punto ‘proibito’, fan in delirio.

Elettra Lamborghini è un personaggio davvero unico nel suo genere. La bella e simpatica ereditiera è ormai famosa anche per il grande pubblico da quando ha partecipato a The Voice of Italy come giudice, insieme a Gue Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio, mostrando il suo carattere sempre solare e la sua travolgente simpatia. Ma non solo. Elettra è anche molto seguita su Instagram, dove conta ben 4 milioni e 700mila followers. Il profilo della Lamborghini pullula di foto che mettono in mostra le sue forme esplosive e anche di immagini che la vedono insieme al suo fidanzato, il rapper conosciuto come Afrojack, di cui è innamoratissima. Ma a proposito delle sue forme da urlo e del suo essere sempre molto disinibita, poco fa Elettra ha pubblicato una foto ‘infuocata’, in cui mette una banana in un posto ‘proibito’: ecco l’immagine mozzafiato.

Elettra Lamborghini, la foto ‘infuocata’: mette una banana in quel posto ‘proibito’, fan in delirio

Elettra Lamborghini, lo sappiamo, è sempre piena di iniziative. Ci si può davvero aspettare di tutto da lei. Disinibita e simpaticissima, è sempre pronta a stupire i suoi fan e poco fa ha lasciato tutti a bocca aperta con una foto mozzafiato. La bella ereditiera ha ripostato una story pubblicata dall’amico influencer ‘Iconize’, in cui lei è in bikini e scherza in modo ‘piccante’, mettendo una banana nella scollatura del costume, proprio nel suo decolleté esplosivo. L’immagine ha sicuramente fatto volare immediatamente la fantasia dei fan, ma è anche molto divertente, perché Elettra ha fatto questo gesto in modo chiaramente scherzoso e la cosa è evidente dalle risate degli amici che la guardano, appunto Marco Ferrero e Chiara Nasti.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI