Adrian, arriva un clamoroso colpo di scena: una vera e propria batosta per Celentano a poche ore dalla terza puntata

Adrian arriva alla terza puntata questa sera, giovedì 21 novembre 2019, con due ospiti d’eccezione e con un clamoroso colpo di scena. Proprio così: fino ad ora, tutto era filato liscio, anche se lo share non era proprio dei più alti per il famosissimo e chiacchieratissimo Adriano Celentano. Adesso, tuttavia, c’è una notizia abbastanza sbalorditiva per quanto riguarda lo show che andrà in onda questa sera a Canale 5. Gli ospiti, come abbiamo scritto, saranno Biagio Antonacci ed Andrea Scanzi. Ma c’è un ‘no’ arrivato al cantante che di sicuro non sarà passato inosservato. Ricordiamo, tra l’altro, che nelle puntate che abbiamo visto finora sono intervenuti personaggi celebri come Maria De Filippi, Gianni Morandi, Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Massimo Giletti, Ligabue, Chiambretti e tanti altri. Per la terza puntata, invece, pare ci sia qualche problema non proprio ‘piccolissimo’.

Adrian, colpo di scena a poche ore dalla terza puntata: arriva il ‘no’ clamoroso

Manca il terzo ospite, quello atteso per questa sera. Adrian è ormai alla terza puntata e finora nessuno si era mai sottratto alla partecipazione. Questa volta, però, Al Bano ha dovuto declinare l’invito per impegni lavorativi. Stando a quanto si legge su Libero, il cantante sarebbe molto impegnato in un tour e non avrebbe trovato tempo per essere presente alla trasmissione del suo amico/collega. Un gesto che di sicuro non passerà inosservato. Chissà, Adriano Celentano avrebbe potuto prendersela. Offendersi, per meglio dire. Non conosciamo bene tutte le dinamiche dei fatti ma di sicuro scopriremo qualcosa di più nei prossimi giorni.

La puntata, comunque sia, andrà in onda senza dubbio. L’appuntamento è per questa sera su Canale 5, ore 21.20. Minuto più, minuto meno. Ci sarà tanto da vedere e da commentare anche in questo appuntamento per uno show molto, ma veramente molto discusso.