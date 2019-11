Uomini e Donne, Giulio Raselli fa infuriare le sue corteggiatrici dopo aver fatto due esterne identiche trascorrendo anche la notte con loro.

Giulio Raselli è a pochi giorni dalla scelta. Sono praticamente rimaste in due le corteggiatrici, Giulia e Giovanna. Veronica, nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che lascerà il programma dopo aver visto le altre due corteggiatrici trascorrere la notte con il tronista in casona. Eppure, la situazione del tronista non è facile e le due corteggiatrici si sono infuriate molto come sappiamo dalle anticipazioni. “Sono arrivato ad un momento del mio percorso in cui devo essere un po’ egoista e cercare di capire quali sono i miei sentimenti e passando una giornata così ho capito tante cose”.

Giovanna tira una scarpa a Giulio Raselli

Quando le ragazze entrano in studio Maria chiede come si sentono ed entrambi si dichiarano felici dopo aver fatto una bellissima esterna insieme. Subito capiamo che Giulio Raselli ha fatto, sia con Giovanna, sia con Giulia la stessa tipologia di esterna in casona. Vedendo una prima parte di esterna sembra che Giovanna sia la scelta di Giulio tanto che lui stesso dichiara: “Accanto a te mi vedo per una storia duratura, non una cosa da 20 giorni”. Poco importa, appena tornati in studio le due ragazze sono infuriate e Giovanna gli tira pure una scarpa che rischia di prendere Tina Cipollari: “Ma che sei scema?” chiede l’opinionista. Si vede poi anche l’esterna con Giulia che dichiara: “So che potrei lanciarti la scarpa anche io, ma io vedo che con me sei diverso”. Il tronista la fa tornare con i piedi per terra: “Non sono pronto per scegliere perché sento due cose contrastanti e ugualmente forti. Quindi non essere così sicura, sarei stupido a dirti come sono stato in una o nell’altra esterna”.