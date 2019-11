Ariadna Romero, mamma bollente su Instagram: le foto da capogiro

Le foto di Ariadna Romero su Instagram infiammano il web: il look mentre gioca con il figlio.

Ariadna Romero, 33 anni, aggiorna costantemente i suoi fan su Instagram in merito alla sua vita privata. Certo è che non tutti si sarebbero aspettata di vederla giocare con suo figlio in abiti così succinti e soprattutto veramente sensuali. Paparazzata da Oggi la showgirl è stata vista al parco con suo figlio Leonardo, avuto dalla relazione con Pierpaolo Petrelli, e il look era a dir poco sensuale.

Ariadna Romero su Instagram e al parco, le foto bollenti

Una mamma al parco la immaginiamo in tuta. Ma non lei. Non Ariadna Romero che è stata beccata dai paparazzi di Oggi con minigonna, maglione attillato e stivale alto al ginocchio. Un look veramente molto interessante. Ma non finisce qui. Su Instagram la Romero è stata vista con un abito super scollato e trasparente mentre giocava con suo figlio prima di andare alla prima del documentario di Chiara Ferragni per Amazon Prime. Ariadna è una mamma bollente, c’è poco da dire. Tra l’altro qualche tempo fa aveva scatenato la polemica per aver dato dei baci a stampo a suo figlio sulle labbra e i social si erano scatenati con tantissime accuse. Comunque a Oggi la donna confessa che gli abiti con cui è stata immortalata al parco erano abiti di scena perché stava tornando dal lavoro.

Ariadna Romero è fidanzata?

Oggi Ariadna è single e dopo la fine della storia con Pretelli si è dichiarata una donna sempre più esigente. È alla ricerca di un vero uomo, un principe azzurro che le dimostri il suo amore costantemente e che soprattutto si prenda anche cura di lei. Le caratteristiche sono quindi svariate e serve anche un bel po’ di responsabilità visto che Ariadna è madre. Pronti a farvi avanti? Sembrerebbe che la lista sia lunga tanto che la stessa modella ha spiegato che al parco è stata “addocchiata” da diversi ragazzi che hanno provato ad abbordarla proprio mentre era con Leonardo. Sarà mica colpa del look?