Negli anni ’80 è stata una vera e propria icona di bellezza. Ma Sabrina Salerno continua ad incantare i fan. Lo fa attraverso il suo profilo Instagram, dove la showgirl ama condividere foto e video delle sue giornate. E spesso la Salerno ama mostrarsi in look particolarmente ‘audaci’, che mandano letteralmente in tilt Instagram. È quello che è successo anche qualche ora fa, quando la prorompente Sabrina ha postato alcune stories che non sono passate inosservate. L’abito che indossa è davvero scollato e l’inquadratura dall’alto rende il tutto più ‘piccante’. Diamo un’occhiata alle immagini che hanno fatto impazzire i followers della Salerno. Che crescono sempre di più: al momento, il profilo di Sabrina conta 311 mila followers!

Basta poco a Sabrina Salerno per fare impazzire i suoi fan. Da ormai tantissimi anni, la cantante è showgirl è una delle icone sexy più famose e amate mai apparse nella nostra tv. Ma anche se ultimamente non si fa vedere molto in tv, la bellissima Sabrina continua ad ipnotizzare i fan attraverso i social. Instagram, nello specifico, il social network preferito dai vip. Ebbene, la Salerno ha letteralmente infiammato Instagram con le sue ultime stories postate sul suo profilo ufficiale. Il motivo? Scopritelo con i vostri occhi:

Eh si, ve lo avevamo anticipato! Sabrina Salerno è davvero ‘esplosiva’ nel video postato nelle sue stories di Instagram. Il vestito che indossa porta una scollatura decisamente notevole. E, quando la showgirl si riprende dall’alto, la situazione non può che ‘infiammarsi’! Che dire, passa il tempo ma la bellezza di Sabrina Salerno no! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete.