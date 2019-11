‘Vieni da Me’, la confessione inaspettata di Anna Falchi: ‘Monica Bellucci mi rimproverò…’, ecco l’incredibile retroscena raccontato a Caterina Balivo.

Anche quest’oggi è in onda una nuova puntata di ‘Vieni da Me’, con Caterina Balivo che intervista i suoi ospiti, regalando come sempre grandi sorprese ed emozioni. Tra i protagonisti di questa puntata, c’è la bellissima Anna Falchi, che si racconta a 360 gradi alla conduttrice, parlando delle sue orgini finlandesi, della sua famiglia e della sua bellissima carriera. In particolare la showgirl si è lasciata andare a una confessione sul suo rapporto con Monica Bellucci, svelando un retroscena sconosciuto al pubblico: ‘Lei mi rimproverò…’, ecco cosa ha raccontato la bella Anna sull’attrice.

Anna Falchi a Vieni da Me, la confessione su Monica Bellucci: la showgirl non ha peli sulla lingua

Anna Falchi è la prima ospite della puntata odierna di ‘Vieni da Me’, e si racconta senza filtri a Caterina Balivo, sfoderando una simpatia e un’allegria che probabilmente non tutti conoscevano. La bella Anna ha raccontato alcuni retroscena inediti sulla sua vita, uno in particolare riguarda l’attrice Monica Bellucci, vero e proprio sex symbol italiano. La Falchi ha parlato senza peli sulla lingua dell’attrice, facendole davvero tanti complimenti e definendola una persona semplice e buona. ‘Merita tutto quello che ha, è una donna straordinaria, che non si comporta da diva’.

Ma sulla Bellucci, Anna ha un aneddoto da raccontare, che non tutti sanno. A quanto pare l’attrice l’ha ‘rimproverata’ per alcune scelte di vita che ha fatto. ‘Secondo lei avrei dovuto fare la modella e girare il mondo da giovane, sfruttando la mia bellezza, e diventare attrice solo in un secondo momento’. L’attrice le ha dunque consigliato in passato di fare scelte diverse, ma lei, come ha spiegato alla Balivo, era troppo legata alla famiglia e non ha voluto mai allontanarsi troppo per fare eventualmente la modella in giro per il mondo.