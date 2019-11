In una recente intervista, Gigi D’Alessio si è raccontato senza peli sulla lingua, per questo è spuntato un amaro retroscena sul suo passato.

Mancano pochi giorni e, finalmente, sui canali Rai andrà in onda ’20 Anni che siamo Italiani’. Lo show, previsto per tre serate, avrà due conduttori davvero d’eccezione. Parliamo, infatti, di Gigi D’Alessio e Vanessa Incontrada. Ebbene si. Il cantante napoletano e la bella attrice saranno al timone di un varietà esclusivamente dedicato alla storia del nostro Paese. Prendendo in considerazione, quindi, tutti i cambiamenti che, negli ultimi anni, la nostra Penisola ha compiuto. Ovviamente, il filo conduttore di tutto questo sarà la musica. Con ospiti incredibili e un’orchestra di 26 elementi, lo show ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. Tuttavia, in attesa di conoscere ulteriori dettagli, in una recente intervista per Di Più Tv, il buon D’Alessio si è lasciato andare ad un amaro retroscena sul suo passato. Ecco cosa dichiara.

Gigi D’Alessio, l’amaro retroscena sul suo passato: l’inedita confessione

In occasione di ’20 anni che siamo italiani’, Gigi D’Alessio si è lasciato andare ad una lunga intervista a Di Più Tv. È proprio in quest’occasione che, oltre a spiegare come sarà strutturato il varietà della Rai, il cantante napoletano ha avuto la possibilità anche di parlare della sua carriera. Ed, in particolare, di un amaro retroscena sul suo passato. Per la prima volta in assoluto, infatti, il compagno di Anna Tatangelo ha parlato di alcuni pregiudizi che, nel corso degli anni, ci sono stati sulla sua musica. Tanto che, come riportato dal settimanale, sembrerebbe che per diverso tempo il cantante napoletano sia stato addirittura ‘snobbato’ dagli altri suoi colleghi italiani. “Mi è mancato il riconoscimento da parte dei colleghi e dei critici”, dice Gigi confessandosi a cuore aperto. In fondo si sa, i periodi ‘bui’ servono anche a questo.