In una recente foto su Instagram, Vanessa Incontrada si è immortalata completamente senza trucco: siete curiosi di vederla? Ecco le immagini a confronto.

Vanessa Incontrada è una di quelle attrici e conduttrici più apprezzate ed amate dal pubblico italiano. Con il suo viso acqua e sapone, una bellezza davvero immensa e una semplicità davvero pazzesca, la bella spagnola vanta di un successo davvero spropositato. Non a caso, dal 29 Novembre, la vedremo, insieme a Gigi D’Alessio, al timone dello show ’20 anni che siamo italiani’. Programma che, date le premesse e la conduzione strepitosa, ha tutte le carte in regola per dimostrarsi un vero e proprio successo. Tantissimi, infatti, sono le persone che non vedono l’ora di poter apprezzare la bellezza dell’Incontrada. Perché, ammettiamolo, Vanessa è sempre fantastica. Con trucco e senza. A proposito, ma l’avete mai vista senza una traccia di abbellimento estetico? No? Beh, diamoci uno sguardo insieme.

Vanessa Incontrada senza trucco: le immagini a confronto

Pochissimi giorni fa, Vanessa Incontrada ha incantato i suoi due milioni di followers con una fotografia su Instagram davvero incantevole. Con una camicia maschile aperta sulla scollatura, la bella spagnola ha letteralmente lasciato senza parole i suoi sostenitori. E la medesima cosa è avvenuta pochissime ore fa. Quando, sul suo canale social ufficiale, ha pubblicato una deliziosa foto completamente senza trucco. Siete curiosi di vederla completamente senza nulla? Ecco. Vi riproponiamo le due immagini a confronto:

Ebbene si. È proprio così che la conduttrice ha deciso di mostarsi: come ‘mamma l’ha fatta’. Senza phard, senza rossetto, senza ombretto. Insomma, senza nulla. Un’immagine, di se inedita, quindi. Certo, è pur vero che, da come si può chiaramente vedere dall’immagini riproposta in basso, Vanessa non ama truccarsi particolarmente. E, soprattutto, in modo ‘vigoroso’. Anzi, in diverse occasioni, ha utilizzato sempre un trucco semplice, ‘minimal’, essenziale. Mirato, però, ad evidenziare la sua straordinaria bellezza. Non è così?