In queste ore, Caterina Balivo è stata presa di mira su Twitter: stando ad alcuni messaggi social, la conduttrice avrebbe compiuto un gesto ‘particolare’.

Mancano davvero poche ore. E Caterina Balivo sarà al timone di una nuova puntata di Vieni da Me. Puntata che, come anticipato dalla conduttrice su Instagram, sarà principalmente concentrata sulla violenza sulle donne. Tuttavia, prima di entrare in studio per un nuovo ed imperdibile appuntamento del suo show, la bella campana è stata protagonista di una vera e propria bufera scoppiata su Twitter. Stando ad alcuni commenti apparsi sul social network, sembrerebbe che la bella Balivo avrebbe compiuto un ‘particolare’ gesto. Che, agli occhi di alcuni utenti web, non sembra essere passato affatto inosservato. Ma ecco di che cosa parliamo nel minimo dettaglio.

Caterina Balivo, bufera Twitter a poche ore da Vieni da Me: cos’è accaduto

A poche ore dalla nuova puntata di Vieni da Me, come dicevamo precedentemente, Caterina Balivo è stata protagonista di una vera e propria bufera scoppiata sui social. Il motivo? Sembrerebbe essere Bianca Guaccero. Come ben sapete, in queste ultime settimane, la conduttrice di Detto Fatto, insieme ad Enrico Ruggieri, è al timone di uno show del sabato sera dedicato esclusivamente alla musica. Ecco. Secondo alcuni utenti social, sembrerebbe che la bella campana si invidiosa di tale incarico affidato alla sua ‘collega’. Ma non solo. Da quanto si apprende da quanto scrivono diversi suoi sostenitori, sembrerebbe che Caterina abbia bloccato un utente social su Twitter soltanto perché le ha consigliato di rilassarsi, dopo la partita della sua squadra del cuore, con lo show della Guaccero.

Ecco. Da come si può chiaramente vedere, sono davvero diversi i messaggi che hanno preso di mira la conduttrice campana. Come altrettanto diversi sono stati gli utenti che hanno notato questo gesto che Caterina avrebbe compiuto nei confronti di un utente. Non sappiamo, ovviamente, come siano andate realmente le cose. Ma, senza alcun dubbio, si tratterà di un malinteso.

