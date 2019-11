Chi è DevilA? Età, carriera e vita privata del cantante di Amici 19

Chi è DevilA: scopriamo insieme l’età, la carriera, la vita privata e il vero nome del cantante del Talent Show Amici di Maria De Filippi

DevilA, è certamente tra i protagonisti indiscussi di questa nuova edizione del talent show di Canale 5. Il giovane, non solo ha una fortissima passione per la musica, ma è anche molto solare e allegro, che insieme all’aspetto fisico, ha conquistato già il cuore di migliaia di fan. DevilA, non è sconosciuto al mondo dello spettacolo, ha infatti calcato anche altri palchi, oltre a quello di Amici. Cerchiamo quindi, di scoprire qualcosa in più sulla sua età e sulla vita privata.

DevilA: età, carriera e vita privata del cantante di Amici

DevilA, è il nome d’arte di Angelo Autorino, classe 1998, ha origini meridionali. Il giovane, infatti, è nato a San Giuseppe Vesuviano, in provincia di Napoli. Purtroppo, il giovane, risulta essere molto riservato, come si può vedere anche dal suo profilo Instagram Ufficiale. Il giovane DevilA, infatti, se ben sia seguita da moltissimi fan, non è molto attivo sul social network. Purtroppo per quanto riguarda la sua vita sentimentale e privata, non conosciamo ancora nulla, quindi non ci resta che aspettare qualche sua dichiarazione, all’interno della scuola. Il giovane, ha uno stile musicale particolarissimo, infatti, il suo sound, è un connubio perfetto, tra Rap anni ’90 e musiche più moderne. C’è da dire, che lo stile da lui creato, sta discuotendo un buon successo, sia tra i professori, che tra gli spettatori. DevilA, non è estraneo al mondo dello spettacolo, il giovane infatti, prima di approdare ad Amici, può vantare altre esperienze altrettanto importanti. Nel 2017, è stato infatti lanciato sul palco del premio Bassa Irpinia. Successivamente, si era qualificato col brano ‘Disordine’ al festival della canzone a Sanremo, nella sezione Sanremo Giovani. Purtroppo la sua partecipazione nel contempo ad Amici, gli è costata l’eliminazione dal concorso.