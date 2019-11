Chi sono gli Inico? Età, carriera e vita privata del duo di Amici 19

Chi sono gli Inico: età, carriera e vita privata dei ragazzi, companenti dell’unico duo in gara nella nuova edizione di Amici

Gli Inico, sono l’unica band, riuscita ad entrare nella nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. I due amici, sono riusciti conquistare il favore dei tre giudici di canto: Stash, Anna Pettinelli e Rudy Zerby. Nel passato dei due ragazzi, c’è la presenza di un’altra band, di cui i due hanno fatto parte. Ma vediamo insieme chi sono questi due giovani e talentuosi ragazzi, da dove vengono e in quale band, hanno suonato precedentemente.

Inico: età, carriera e vita privata del duo di Amici 19

Gli Inico, sono un duo, formato da Nicolò Arduini, nato a Verona nel 1995 e Juri Scala, anch’esso nato a Verona nel 1996. Nicolò, ha due grandissime passioni, la musica, come si poteva immaginare e i tatuaggi, il ragazzo, ne ha infatti moltissimi per tutto il corpo. Sappiamo che è molto legato alla famiglia, e ha una sorella più grande, e un fratello più piccolo. Juri, invece, oltre ad amare la musica, nutre un amore sconfinato per gli animale, infatti possiede, cani, gatti, caprette e anche un pavone! Probabilmente il loro nome vi suona familiare, e infatti, i due ragazzi, prima di formare il duo Inico, facevano parte di una band, i Traccia 24, band, in cui i due ragazzi suonavano la batteria (Juri) e chitarra e voce (Nicolò). La band ha suonato per la prima volta ai bootcamp di X-Factor, dove però sono stati eliminati. Diverso destino invece, nella scuola di Amici, dove i due ragazzi, si sono esibiti col brano ‘Passa da me‘, conquistando tutti. Per quanto riguarda le loro vite sentimentali, non si sa nulla, ma possiamo dirvi che hanno un profilo Instagram comune, e potete seguirli qui!