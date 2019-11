È guerra aperta tra Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi: l’ex vincitrice de “L’Isola dei Famosi” ha sferrato un nuovo attacco nei confronti del saggista

Vladimir Luxuria e Vittorio Sgarbi, ormai è guerra aperta. Tutto è iniziato nella scorsa puntata di Live – Non è la D’Urso. Sgarbi, insieme a Vittorio Feltri, ha sfidato le temutissime cinque sfere. In una di queste vi era Luxuria. Il critico d’arte ha espresso alcune parole che hanno ferito profondamente l’ex vincitrice de L’Isola dei Famosi. Vladimir in puntata ha preferito non replicare, ma si è poi sfogata ieri sera nello studio di Domenica Live. Luxuria ha attaccato anche la conduttrice Barbara D’Urso, perchè secondo lei sarebbe dovuta intervenire e placare l’ira di Sgarbi.

Vladimir Luxuria, nuovo attacco a Vittorio Sgarbi

Ieri sera, durante la puntata di Non è l’Arena di Massimo Giletti, Alessandro Cecchi Paone si è schierato dalla parte di Vladimir Luxuria, attaccando fortemente Feltri e Sgarbi. Il critico d’arte probabilmente avrà seguito il programma e dopo la puntata ha risposto sul suo profilo Facebook: “Cecchi Pavone che fa il moralista è una roba da Zelig.[…] Lui, comunque, non è invitato perchè è osceno anche senza dire le parolacce”. Il post è stato accompagnato da una foto di Cecchi Paone in compagnia di un uomo pubblicata dal settimanale Chi. Il post di Sgarbi è stato segnalato a Vladimir Luxuria, che poco fa ha risposto con un tweet (poi cancellato): “Dove sarebbe l’oscenità? Il fatto di indossare una semplice t-shirt e pantaloncini o essere sorridente accanto ad un ragazzo? Mi sa che Vittorio Sgarbi non sta bene, peggiora ora dopo ora“. Luxuria poi ha aggiunto: “Chiamarlo Pavone è una battuta più da bulletto sfigato che da critico d’arte“.

Vladimir poi ha cancellato il tweet (non sappiamo ancora il motivo), ma ha retweettato un post di un utente che si schierava ovviamente contro Sgarbi.