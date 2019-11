Chi è Jacopo Ottonello: età, carriera e vita privata del cantante di Amici

Chi è Jacopo Ottonello: scopriamo insieme l’età, la carriera, la vita privata e le altre passioni del cantante di Amici 19

Jacopo Ottonello, è entrato a far parte della scuola di amici, riscuotendo sin da subito, grande successo tra le più giovani fan. Complice anche la sua bellezza, il talento del giovane non è certamente passato inosservato. Jacopo prima di entrare nella scuola di amici, aveva tentato di far strada anche in un altro talent show. Quindi cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata, l’età, la carriera e le altre passioni che il giovane coltiva.

Jacopo Ottonello, nasce a Savona nel 1999, ha frequentato la scuola Sandro Pertini, dove si diploma. Successivamente, si iscrive al conservatorio, per approfondire al meglio, la sua passione per la musica, e imparare a padroneggiare il suo talento. Oltre alla passione per la musica, Jacopo, coltiva anche un’altra grande passione, quella per il calcio! Il giovane gioca infatti come sinistro esterno d’attacco, col numero 9, nella U.S.D. Qualiano e Valleggia, di proprietà, del Savona Calcio. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo, attraverso delle dichiarazioni da lui fatte durante il Day Time di Amici, in onda su Real Time, che è fidanzato! Il giovane, infatti, avrebbe una relazione con una ragazza di nome Greta, che purtroppo però, non appare nelle foto, sulla sua pagina Instagram. Sui social è molto seguito e numerosissime sono le fan page nate in onore del ragazzo, e numerosissimi, sono anche i commenti delle fan, sotto i suoi post, anche più vecchi! Sappiamo che il ragazzo lavora nell’amministrazione di un cimitero, e quindi si destreggia, tra calcio, musica e lavoro, davvero notevole! Non ci resta che augurargli un grosso in bocca al lupo.