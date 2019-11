Kledi Kadiu, la decisione dopo il terremoto che ha scosso il suo paese, l’Albania: ecco cosa sta facendo il ballerino e insegnante

Kledi Kadiu, sono moltissimi anni, che ormai è un ballerino professionista e insegnante, nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma non dimentichiamoci che ha origini Albanesi. Kledi, come chiunque abbia visto le immagini del terremoto avvenuto stanotte, è rimasto sconvolto dalla violenza e dall’intensità della catastrofe naturale, poiché è stata una vera e propria catastrofe, quella avvenuta stanotte. Ma cerchiamo di capire, il ballerino cosa intende fare per aiutare il proprio paese d’origine.

Kledi Kadiu: la decisione dopo il terremoto in Albania

Il giovane Kledi, nonostante siano moltissimi anni che abita qui in Italia, è legatissimo al proprio paese d’origine Durazzo. Attualmente il ballerino viva a Rimini, dove dice di aver avvertito il sisma, che ha avuto una potenza di 6.5. Il ballerino, racconta anche su Instagram di aver immediatamente chiamato la famiglia in Albania, per assicurarsi che tutti stessero bene. Fortunatamente Durazzo, che dista 30 km dall’epicentro del terremoto, non ha subito gli stessi danni, ma la paura è stata molta anche lì. Kledi ha quindi immediatamente deciso di comunicare all’Adnkronos, che l’intero ricavo degli stage di danza previsti a Tirana, saranno devoluti in beneficenza per alla ripresa dei paesi terremotati dell’Albania. Kledi Kadiu, oltre alla solidarietà e ai messaggi ricevuti su Instagram, è stato molto apprezzato per l’impegno e per il gesto di gran cuore che ha fatto. L’uomo molto scosso da quanto è accaduto, si sente molto vicino alla sua gente, che purtroppo si trova in strada per il timore di nuove scosse. Non ci resta che aspettare e sperare che presto tutto questo possa essere solo un lontano ricordo.