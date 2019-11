Asciugatrice, cose che non sapete: i trucchi per far profumare il bucato

Asciugatrice, cose che non sapete sul nuovo alleato delle donne: ecco dei semplici trucchi per far profumare il vostro bucato

L’asciugatrice, nel corso degli ultimi anni, è diventata una delle alleate N° 1 di moltissime casalinghe italiane. Ormai è diventato sempre più complicato poter stendere il bucato all’esterno, nei periodi di piogge, motivo per cui, molte donne, decidono di farsi aiutare da questo elettrodomestico utile e decisamente, dalle molteplici funzioni e utilità. Ma scopriamo insieme qualche piccolo trucco per poter usufruire al meglio di questo elettrodomestico e poter far profumare i capi, durante l’asciugatura.

Asciugatrice: trucchi per far profumare il bucato durante l’asciugatura

I motivi per dover scegliere di affidarsi a questo elettrodomestico sono tanti e non da sottovalutare. In primis, vi ricordiamo che asciugare il bucato in casa può essere molto nocivo per la salute e per le condizioni igieniche della casa. In secondo luogo, l’asciugatrice produce una forte fonte di calore, in grado di riscaldare anche gli ambienti vicini, risparmiando quindi sul riscaldamento della casa. In terzo luogo, moltissimi dei capi inseriti all’interno dell’asciugatrice, non necessitano di essere stirati, una volta tirati fuori. Ultimo aspetto, per tutte quelle donne che fossero abituate a stirare con acqua filtrata, per il vapore, l’acqua raccolta dall’asciugatrice, può risultare ideale. Ma adesso, dopo avervi elencato molti “pregi” di questo elettrodomestico, voglio spiegarvi come poter profumare i vostri capi. Per poter procedere, avete bisogno di:

contenitore ermetico

panni spugna

acqua

ammorbidente

In un contenitore ermetico, create un liquido, composto in parti uguali da acqua e ammorbidente, mescolate bene, finché non vi sembrerà omogeneo, poi aggiungete i panni spugna tagliati in striscioline. Lasciate le strisce di panno spugna in ammollo nel contenitore ermetico. Non appena sarete pronte ad asciugare il bucato, prendete una strisciolina di panno spugna dal contenitore ermetico, eliminate l’eccesso di liquido e inseritelo nel cestello, insieme ai vestiti. Una volta asciutti, i vostri abiti avranno un odore piacevolissimo!