Come finisce un amore secondo l’oroscopo? L’astrologia mette il suo zampino in tutto: in base al tuo segno zodiacale puoi scoprire chi farà finire la storia.

L’amore è indubbiamente uno degli aspetti più importanti nella vita di tutti: decide l’umore, è capace di rubare un sorriso inaspettato o di far versare una lacrima. Ognuno di noi ha un carattere, una personalità ben precisa e di fronte alle esperienze amorose ognuno reagisce a modo proprio. L’astrologia mette il suo ‘zampino’ in tutto ed inaspettatamente è capace di decidere se un determinato segno zodiacale preferisce lasciar andar via o aspetta di esser lasciato. Vi spieghiamo nel dettaglio, segno per segno, di che si tratta.

Oroscopo, come finisce una storia d’amore? I segreti dei segni zodiacali

ARIETE – Questo è un segno particolarmente impulsivo e non riesce a controllare la sua rabbia. Spesso capita che qualcosa lo urti così tanto da mandare tutto all’aria: l’ariete è un sostenitore dei ‘tagli netti’, soprattutto quando il partner prova a limitare la sua libertà o felicità.

TORO – Segno tranquillo, affidabile e razionale: il toro non prende decisioni istintive, soprattutto in amore. Per questo motivo non riesce a lasciar andare il partner con facilità: è un segno che tende ad esser lasciato.

GEMELLI – Una caratteristica del segno è che si annoia facilmente. In campo amoroso la monotonia e la noia sono le cose che proprio non può mandar giù: il segno dei gemelli allo stesso tempo non ha un gran coraggio. Come finisce una storia con un gemelli? Ti porterà a lasciarlo, tendendo a scomparire in modo graduale.

CANCRO – Romantico e sdolcinato, il cancro crede nell’amore e non accetta con facilità le difficoltà in una coppia. Non è mai lui a lasciare: aspetta sia il partner a prendere il mano il discorso perchè in lui c’è sempre la voglia di cercare un compromesso o una soluzione ai problemi che si presentano.

LEONE – Il leone ha una personalità molto forte ed esuberante: la sincerità, oltretutto, è sempre al primo posto. Per questo motivo non ha problemi a lasciare il partner: senza tattiche o mezzi termini, si libera con facilità da ogni ‘problema’.

VERGINE – Questo è un segno molto razionale: pensa molto ed ama la sincerità. Per questo motivo non ha paura di lasciare il partner: anche dinanzi un confronto difficile, il segno della vergine non avrebbe problemi a svelare i propri pensieri.

BILANCIA – Questo è un segno che ama esser corteggiato. In amore ha un carattere ‘difficile’: piuttosto che lasciare il partner, si renderebbe antipatico fino a quando non sarà l’altro a prendere la drastica decisione.

SCORPIONE – Da questo segno forte bisogna aspettarsi di tutto: anche se si dichiarerà innamorato del partner, potrebbe rompere con quest’ultimo con facilità. Non ha paura di mostrarsi brusco o superficiale.

SAGITTARIO – Un segno avventuroso e libertino: non rinuncia per amore e per questo motivo abbandona chi lo ostacola. Anche quando viene lasciato non si preoccupa troppo: vivrà la sua vita come prima.

CAPRICORNO – Un segno molto intransigente: se qualcosa non va bene, il capricorno non ha paura di renderlo presente. Nonostante la sincerità, lasciar andare non è facile per lui: aspetterà che sia il partner a rompere.

ACQUARIO – Questo è un segno che mette al primo posto sé stesso: difficilmente trova l’amore ma quando lo trova si lega particolarmente. Non è coraggioso: preferirebbe sparire piuttosto che affrontare un discorso che apra ad una rottura.

PESCI – Estremamente romantici, i pesci scendono a compromessi in amore. Non sono mai loro a lasciare: mancano di coraggio nel prendere decisioni drastiche.