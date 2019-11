Al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, scopriamo chi è Francesco Bertoli: età, carriera e vita privata del cantante di Amici 19

Francesco Bertoli è entrato a far parte della nuova edizione di Amici Di Maria De Filippi, conquistandosi sin da subito l’affetto delle fan, che in tantissime, lo seguono sul suo profilo social ufficiale. Il giovane, ha conquistato anche i professori di canto con le sue doti canore e il suo carisma. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla vita privata, la carriera e la vita sentimentale del giovane concorrente di Amici 19.

Francesco Bertoli: età, carriera e vita privata del cantante di Amici

Francesco Bertoli, è nato in un paesino in provincia di Milano nel 1996. Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa molto poco, poiché risulta essere un ragazzo abbastanza riservato, ciò che è certo, è che è sempre stato appassionato di musica e di canto, tanto da farne una ragione di vita. Il giovane Bertoli, oltre a imparare a suonare il pianoforte, si appassiona anche al Beatbox, e nel corso degli anni sperimenta i generi più vari: il rock, il Soul, il Blues, l’R&B, cantando quasi ed esclusivamente in lingua inglese. Per un breve periodo il giovane Bertoli, entra a far parte della band Jarvis, con il quale nel 2015, vince il premio ‘MTV New Generation Award’, inizialmente i giovani dopo aver vinto il premio, erano stati selezionati per partecipare anche al talent show di X-Factor. Tuttavia a causa di problematiche improvvise, furono costretti a rinunciare al programma, sostituiti poi dai Soul System, che tra l’altro vinsero l’edizione nel 2018. Federico decide di lasciare la band e iniziare una carriera da solista producendo molti brani inediti, fino ad oggi, che ha deciso di mettersi alla prova entrando nella scuola di Amici. Purtroppo della sua vita sentimentale non si conosce nulla, ma possiamo dirvi che il suo profilo instagram, è seguitissimo!