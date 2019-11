Katia Follesa a CR 4, che stoccata a Belen Rodriguez: ‘Bella come il silicone l’ha fatta’, cos’è successo

Katia Follesa a Cr4, La Repubblica delle Donne, che stoccata a Belen Rodriguez: ‘Bella come il silicone l’ha fatta!’, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Anche questa sera va in onda una puntata di CR4: ‘La Repubblica delle Donne’, programma condotto da Piero Chiambretti, che ogni settimana regala momenti di divertimento al pubblico, dedicando la prima serata al mondo femminile, con tono ironico e leggero, toccando talvolta anche temi piuttosto chiacchierati e importanti. Questa sera la puntata è dedicata alle ‘Donne in gamba’, e gli ospiti sono come sempre tanti, da Iva Zanicchi a Lory del Santo, passando per la simpatia e l’ironia di Cristiano Malgioglio. A un certo punto è intervenuta anche la comica Katia Follesa, che ha parlato alle donne e ha mandato una vera e propria stoccata a Belen Rodriguez: ecco le sue parole.

Katia Follesa a CR4, la stoccata a Belen Rodriguez: ‘Bella come il silicone l’ha fatta’

Katia Follesa è entrata improvvisamente nello studio di ‘CR4: La Repubblica delle Donne’, per parlare delle ‘donne in gamba’, tema della puntata di questa sera. La comica ha portato in studio tutta la sua ironia, facendo subito divertire tutto il pubblico in studio. La cosa che però ha subito attirato l’attenzione è stata la foto di Belen Rodriguez che Katia ha chiesto alla regia di mostrare sullo schermo. Uno scatto mozzaiato, in cui la bella argentina ha le gambe in bella a vista. ‘A proposito di donne in gamba’, ha detto la Follesa, ‘Ecco Belen, bellissima come il silicone l’ha fatta’.

La sua uscita non è certo passata inosservata, anzi è sembrata una vera e propria stoccata alla showgirl. In realtà, però, si è trattato di una semplice battuta per far ridere il pubblico, visto che Katia è una comica, e poco dopo si è lasciata andare a una serie di esternazioni volte a strappare un sorriso ai presenti in studio e ai telespettatori, come quando ha detto: ‘Anche io mi sono rifatta…la patente, perché era scaduta!’