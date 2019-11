Simona Ventura da giovane: tutti notano quel ‘particolare’ clamoroso

Poche ore fa, Simona Ventura ha pubblicato sul suo canale Instagram una sua foto da giovane: i suoi followers notano quel ‘particolare’ clamoroso.

Ultimamente, Simona Ventura sta facendo tanto parlare di sé. Non soltanto per i suoi programmi televisivi che riscuotano, com’è giusto che sia, il successo tanto sperato ed agognato, ma anche per la sua storia d’amore con Giovanni Terzi. Terminata il fidanzamento storico con Gerò Carraro, la conduttrice della Rai è riuscita ad aprire nuovamente il suo cuore ad un nuovo uomo. Pensate, si vocifera, addirittura, che i due, molto presto, convoleranno a nozze. Ecco. Se adesso Simona vanta di una bellezza davvero assoluta, ve la ricordate da giovane? No? Beh, pochissime ore fa, la Ventura ha pubblicato una foto di quegli anni. Da cui, secondo alcuni fan, è impossibile non notare quel dettaglio. Ecco di che cosa parliamo nel dettaglio.

Simona Ventura da giovane: spunta un ‘particolare’ davvero clamoroso

Non ha bisogno di presentazioni, Simona Ventura. Nel suo curriculum, la bella emiliana vanta una carriera televisiva costellata di successi. A partire da Music Farm, L’Isola dei Famosi, Quelli che il Calcio e tanti altri ancora. Ne sono passati di anni, quindi, eppure ve la ricordate da giovane? Come dicevamo precedentemente infatti, se attualmente vanta di una bellezza davvero strepitosa, con qualche anno in meno come doveva apparire? Ecco. La prova ce la da direttamente lei. Pochissime ore fa, infatti, la bella Ventura ha pubblicato una sua foto di qualche anno addietro. Ecco di che cosa parliamo:

Sempre bellissima, vero? Eppure, sapete che alcuni dei suoi fan non hanno potuto fare a meno di notare un particolare davvero ‘clamoroso’. I dettagli:

Ebbene si. È proprio il ‘dettaglio’ dei capelli che non può assolutamente passare inosservato. Insomma, perfettamente consono alla moda di quei tempi. A voi, invece, come piace? La preferita bionda o con questi capelli decisamente più corti?

