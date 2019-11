Al via alla nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, scopriamo chi è Stefano Farinetti: età, carriera e vita privata del cantante di Amici 19

Stefano Farinetti è uno dei cantanti entrati a far parte della scuola più ambita d’Italia, Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo ha convinto i giudici del suo talento, dopo un’esibizione di gruppo e ricevere la maglia nera, per lui è un modo per mettersi in gioco e coltivare questa passione, che sin da piccolo lo accompagna. Ma scopriamo insieme qualcosa in più sulla vita privata, gli affetti e la carriera del giovane.

Stefano Farinetti è nato a Torino il 13 novembre del 1998 e sta frequentando il secondo anno di Scienze della Comunicazione, presso l’Università di Torino, dopo essersi diplomato al liceo scientifico, nella stessa città. Nel 2010 inizia a studiare canto, presso lo Studio Arte danza di Chieri e nel 2013 ha intrapreso un percorso accademico di canto a Torino. Attualmente, invece i suoi studi in merito alla musica e al canto si sta svolgendo presso l’associazione ‘Di tutti i colori’. Sappiamo che Stefano nel 2007 ha partecipato a un concorso internazionale, con un brano inedito in dialetto piemontese, il brano è stato poi pubblicato nella compilation del Festival. Dal 2013 però il ragazzo partecipa in maniera regolare, sia concorsi Canori regionali, che nazionali e risale a quest’anno la sua prima pubblicazione su Spotify. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Stefano è fidanzato da diversi anni come si può notare anche dal suo profilo Instagram ufficiale, su cui potete seguirlo. Non ci resta che augurargli un grosso in bocca al lupo per la sua permanenza nella scuola e per il suo futuro.