Nella puntata odierna di “Vieni da me”, pare che Caterina Balivo abbia imitato Barbara D’Urso: ecco il suo gesto che non è passato inosservato

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di “Vieni da me“, programma condotto da Caterina Balivo su Rai Uno. La conduttrice nella puntata odierna ha ospitato Giobbe Covatta, attore, scrittore e commediografo. Prima di far entrare in studio Covatta, però, la Balivo ha fatto un gesto che non è passato inosservato. La conduttrice di “Vieni da me” ha imitato Barbara D’Urso? Di seguito vi spieghiamo cosa ha fatto in diretta la Balivo.

Caterina Balivo imita Barbara D’Urso?

Nella puntata odierna di “Vieni da me“, la conduttrice Caterina Balivo pare abbia imitato Barbara D’Urso, conduttrice di Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso. La conduttrice, infatti, ha lanciato una clip di presentazione di Giobbe Covatta pronunciando due parole appartenenti al gergo della D’Urso: “Esclusivo! Choc“. Tali parole ovviamente non appartengono esclusivamente al dizionario della conduttrice di Pomeriggio 5 e dunque possono essere usate da tutti, ma quella della Balivo è sembrata una vera e propria imitazione. Il gesto della conduttrice di Vieni da me non è passato inosservato e su Twitter il suo pubblico ha sottolineato la presunta imitazione.

Dopo la clic di presentazione, Giobbe Covatta è entrato in studio ed ha rilasciato un’intervista veramente molto divertente. L’attore ha anche ‘rimproverato’ la conduttrice perchè non ricordava la data del matrimonio del suo ospite con la compagna. La Balivo non è riuscita a trattenere le risate ed ha sussurrato: “Vorrei capire come si fa a fare un’intervista seria con lui“. L’intervista, infatti, è stata molto leggera e divertente. Giobbe ha raccontato una serie di aneddoti e si è esibito con il suo marchio di fabbrica: l’imitazione di Maurizio Costanzo. Un’intervista che è piaciuta molto al pubblico di Rai Uno.