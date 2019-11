Gessica Notaro è stata colpita da una grave lutto: pochissime ore fa, la giovane donna ha scritto uno struggente messaggio su Instagram.

Un episodio davvero bruttissimo per Gessica Notaro. Come testimoniato da un recente post pubblicato su Instagram, la giovane donna è stata protagonista di un grave lutto. Ebbene si. È proprio questo che, pochissime ore fa, l’ex finalista di Miss Italia ha raccontato ai suoi fan. La sua cara nonna Piera è, purtroppo, venuta a mancare. È proprio per questo motivo che, in un momento così doloroso, la donna ha voluto scriverle delle parole davvero emozionanti. Che descrivono, tra l’altro, tutto l’amore e il profondo legame che c’era tra le due donne. Dalle sue parole, quindi, si evince che Gessica era davvero molto legata a sua nonna Piera. È proprio per questo, perciò, che il suo non può essere altro che un messaggio struggente.

Gessica Notaro, grave lutto che l’addolora: lo struggente messaggio su Instagram

La vita di Gessica Notaro non è stato affatto una passeggiata. Non soltanto, infatti, il terribile episodio di qualche anno fa che, com’è giusto che sia, l’ha profondamente segnata e caratterizzata. Ma anche questo grave lutto di qualche ora fa. Come testimoniato in un recente post su Instagram, l’ex miss Italia è stata protagonista di un episodio davvero spiacevole. Ecco i dettagli:

Da questo breve filmato, si capisce chiaramente che Gessica ha subito la grave perdita di sua nonna Piera. Ma non solo. Dalle immagini mostrate e, soprattutto, dalle struggenti parole che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle ha scritto a corredo del post social si capisce perfettamente il profondo legame che c’era tra le due donne. È proprio per questo motivo che non si può fare a meno di comprendere il dolore che, in queste ultime ore, la giovane donna sta provando. Forza Gessica!!

