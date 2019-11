Poco fa, tra le stories di Instagram, Taylor Mega si è lasciata andare con una vera e propria dichiarazione d’amore per i suoi fan

Taylor Mega è una delle influencer più seguite in Italia. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi conta più di due milioni di seguaci su Instagram e ormai ha messo nel mirino l’obiettivo tre milioni. Le sue foto sono piene, zeppe di like. Spesso, infatti, la modella stuzzica i fan con alcuni scatti molto molto sensuali. Di recente, non a caso, ha pubblicato una foto senza vestiti davanti allo specchio, infuocando il popolare social network. Taylor ha realizzato anche un calendario per ForMen, che da settimane gira tra gli account social di molti seguaci della influencer.

Taylor Mega e la dichiarazione su Instagram

Cosa sarebbe Instagram senza le foto di Taylor Mega, ma soprattutto cosa sarebbe Taylor Mega senza Instagram? La modella e influencer oggi pomeriggio ha dichiarato che saprebbe resistere senza il popolare social network. La sua carriera ha ormai preso il volo e Taylor figura quasi tutte le settimane in televisione. Le ospitate sono fonte di guadagno per la modella ed ex fidanzata di Tony Effe. Se un domani Instagram dovesse scomparire, l’influencer non potrebbe fare a meno di una cosa in particolare. Mega, infatti, ha dichiarato tra le stories del popolare social network: “In direct mi arrivano molti commenti negativi, ma anche molti commenti positivi. Di conseguenza vi volevo ringraziare perchè la forza che mi dare è enorme. Se dovessero togliermi Instagram, mi mancherebbe il vostro affetto“.

La dichiarazione di Taylor Mega avrà fatto sicuramente sognare i fan. La modella è stata molto dolce e oltre a ringraziare i suoi seguaci ha praticamente dichiarato che per lei sono indispensabili. Dopo queste stories saranno sicuramente arrivati tantissimi messaggi di supporto per l’ex fidanzata di Tony Effe.