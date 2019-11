Adrian, Morgan è uno degli ospiti: il cantante finisce in lacrime per un commovente retroscena sul padre, le sue parole emozionano tutti.

Ieri è andata in onda una nuova puntata di Adrian, che ha visto tra gli ospiti anche Marco Castoldi, in arte Morgan. ll cantante, che sta per diventare padre per la terza volta, sta vivendo un periodo non facile a causa dello sfratto che ha subito e che lo ha fatto particolarmente soffrire. Ospite di Adriano Celentano, ha fatto quello che più gli piace, ovvero parlare di musica e soprattutto cantare. Durante il suo intervento, però, non è mancato un momento di forte emozione. Morgan è finito in lacrime e ha commosso tutti con un particolare retroscena su suo padre: ecco le sue parole.

Morgan in lacrime da Adrian: il commovente retroscena sul padre emoziona tutti

Morgan è stato uno degli ospiti della puntata di ieri sera di Adrian. Dopo un iniziale dialogo con il ‘padrone di casa’, in cui gli ha fatto tanti complimenti, ringraziandolo per tutto quello che ha fatto con la musica e per essere uno dei suoi grandi riferimenti, Morgan ha duettato con Celentano sulle note di ‘Un bimbo sul Leone’ e poi ha chiesto di poter cantare e suonare un altro grande successo di Adriano, ‘Conto su di te’, che per lui ha un significato davvero molto particolare.

Il cantante ha infatti raccontato che questa canzone gli è stata fatta ascoltare da suo padre, quando lui aveva 16 anni. Il papà, poco prima di morire, gliel’ha fatta sentire in macchina, utilizzando la canzone per dirgli quello che a parole non riusciva ad esprimere. In questo modo gli ha passato nelle mani la responsabilità della famiglia. Nel raccontare questo retroscena, Morgan si è commosso e ha detto di non essere sicuro di riuscire a cantare la canzone. ‘Il fiato ce l’hai’, gli ha detto Celentano. ‘Il problema non è il fiato, è il cuore’, ha risposto Morgan, ancora visibilmente emozionato.