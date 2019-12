Chi è Aldo Cazzullo: età, carriera e vita privata del giornalista, dagli esordi ai suoi più grandi successi editoriali.

Aldo Cazzullo è un noto giornalista italiano. Nato il 17 settembre del 1966 ad Alba, si è addentrato ben presto nel mondo del giornalismo: a 17 anni inizia a lavorare per Il Tanaro, ad Alba. Il 1988 è l’anno in cui entra a far parte della redazione de La Stampa e, dieci anni dopo, sii trasferisce così a Roma, dove vive tuttora. Nel 2003 diventa inviato speciale ed editorialista de Il Corriere della Sera, dopo 15 anni a La Stampa. Ma scopriamo qualcosa in più sulla brillante carriera e sulla vita privata del giornalista.

Chi è Aldo Cazzullo: tutto quello che c’è da sapere sul giornalista

Aldo Cazzullo è uno dei nomi più importanti del giornalismo italiano. Nel corso della sua carriera, ha raccontato i principali eventi italiani e internazionali, tra cui le elezioni di Chira, Erdogan,Bush,Sarkozy,Obama, Trump, Macron e molti altri. Si è occupato di cinque edizioni dei Giochi Olimpici, l’ultima quella del 2016 di Rio, e cinque mondiali di calcio, tra cui quello vinto dall’Italia nel 2006. Famose sono anche le sue interviste. Il giornalista ha intervistato personaggi illustri del panorama internazionale come Bill Gates, Steven Spielberg, Daniel Day Lewis, Keith Richards. Cazzullo è molto famoso anche per i suoi libri, ben 22, alcuni dei quali sono stati dei veri e propri successi editoriali. Nelle sue opere, il giornalista si è dedicato principalmente alla storia e all’identità italiana. Tra i suoi numerosi successi ricordiamo Outlet Italia, L’Italia de Noantri, Viva l’Italia, Basta piangere,Possa il mio sangue servire, L’Italia s’è ridesta.Viaggio nel Paese che resiste e rinasce, grazie al quale ha vinto il premio Giovanni Spadolini 2013, uno dei tanti della sua carriera.Dal 2019, Aldo Cazzullo si occupa delle interviste di Povera Patria, trasmissione di Rai Due condotta da Annalisa Bruchi e Alessandro Giuli.

Aldo Cazzullo ha due figli, Rossana e Francesco, nati dal matrimonio con Monica Meletto. È molto legato alla sua famiglia: con i figli ha scritto il suo libro Metti via quel cellulare: Un papa. Due figli. Una rivoluzione, che , come suggerisce il titolo, tratta il tema dell’uso della tecnologia nella società moderna.