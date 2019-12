Ospite di Domenica In oggi 1 dicembre è Paolo Bonolis: il famoso conduttore ha raccontato un episodio capitato dopo la morte del padre che ha lasciato tutti senza fiato. Ecco di che si tratta.

Oggi una nuova puntata di Domenica In ha aperto il mese di dicembre 2019: tra i tanti ospiti presenti in studio, Paolo Bonolis ha lasciato senza dubbio il segno. Il famoso conduttore televisivo è molto amato per la sua bravura e per la sua simpatica ironia. Non sono mancate infatti le risate durante la sua lunga intervista fatta dalla padrona di casa, Mara Venier. Tra racconti e risate non è mancato il ricordo dei suoi genitori, in particolare del padre, venuto a mancare poco prima che nascesse la primogenita. Ecco cosa ha raccontato il conduttore di ‘Avanti un altro’.

Domenica In, Paolo Bonolis ricorda il padre: l’episodio è sconvolgente, spiazza tutti

Paolo Bonolis ospite di Domenica In oggi, domenica 1 dicembre 2019, ha raccontato un particolare che riguarda la morte del padre che nessuno conosceva. Il suo papà è venuto a mancare prima della nascita della sua primogenita, e prima di passare a miglior vita disse a Paolo di regalare rose bianche alla moglie una volta partorito.

“Quando è nata Silvia abbiamo avuto delle problematiche e non mi sono ricordato delle rose bianche” racconta il conduttore. “A maggio, quindi dopo diversi mesi, sul nostro terrazzo sono fiorite delle rose bianche, in un vaso in cui fiorivano solo rose rosse. Chiedi al giardiniere se fosse una cosa possibile, mi disse di no. Subito dopo uscirono rose rosse. Una cosa molto particolare” ha concluso.

Bonolis ha rivelato che il suo papà è sempre stato molto cinico positivo riguardo le scelte di vita del figlio e che gli ha dato un gran senso dell’ironia. Diversa la mamma invece che non ha mai nascosto i suoi malumori per ciò che aveva deciso di fare.