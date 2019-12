‘Pezzi Unici’, anticipazioni puntata 1 Dicembre: la lite tra Vanni e Anna

‘Pezzi Unici’, anticipazioni puntata in onda stasera 1 Dicembre: la lite tra Vanni e Anna, fa nascere nell’artigiano dei dubbi sulla morte di Lorenzo

La nuova serie tv in onda la Domenica sera su Rai 1, ‘Pezzi Unici, sta riscuotendo un discreto successo, con Sergio Castellitto e Giorgio Panariello. La serie, analizza le storie di un gruppo di ragazzi, che in seguito a delle condanne per reati di vario genere, stanno cercando una seconda occasione, per riscattarsi e rifiorire, attraverso un progetto di artigianato. Castellitto interpreta il burbero Vanni, mastro artigiano, che tiene un corso ai ragazzi nel suo laboratorio. Ma vediamo insieme cosa accadrà nella puntata di stasera.

‘Pezzi Unici’, anticipazioni terza puntata, in onda il 1 Dicembre

Nella Bottega del burbero Vanni, si presenta a sorpresa una designer di moda, per proporgli un nuovo progetto insieme. Il progetto consiste in una collaborazione tra due artisti, ma l’artigiano rifiuta fortemente questa collaborazione, infastidito dall’atteggiamento poco professionale e superficiale della designer. Nel frattempo quest’ultima però aggirandosi nella bottega, si incuriosisce e apprezza i disegni di Erica. Dopo la Notte Bianca organizzata nella via degli Artigiani, il rapporto fra Vanni e il gruppo dei pezzi unici, sembra, cominciare a funzionare, ma nuovi guai sono in vista. Infatti si creano nuove tensioni, a causa dell’interrogatorio di Erika da parte della polizia. Piano piano, viene a galla che Erica è la pecora nera di una ricca e aristocratica famiglia Fiorentina, psicologicamente instabile ed emotivamente ribelle, si è creata una scudo di ribellione, per difendersi dall’eccessivo comportamento conformista dei genitori, che nel tempo hanno soppresso tutte le sue ambizioni artistiche. Col tempo questo l’ha portata a rifugiarsi in relazione sbagliate. Nel corso della puntata vedremo che i Vanni inizia nuovamente ad essere assalito, da alcuni dubbi sui ragazzi, e chiede ad Anna di poter prendere visione delle loro schede personali, ma la direttrice è categorica. Lui deve aiutare i ragazzi a crearsi una seconda opportunità, e non giudicarli per quanto fatto in passato. Tra i due la lite degenera, e il burbero artigiano decide di indagare da solo sui comportamenti dei ragazzi, in particolare quello di Erica, ritenuto sospetto poiché l’uomo pensa che la ragazza possa avere a che fare con la morte del figlio Lorenzo.