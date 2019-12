Riscaldare casa in modo economico, senza i termosifoni e il riscaldamento non è semplice. Ma qui troverete qualche consiglio interessante.

Quando arriva l’inverno è bello stare a casa al caldo. Ma il riscaldamento costa, anche molto. E ci si chiede come si fa a riscaldare casa senza spendere troppo, senza usare i termosifoni e i trucchi per mantenere una casa calda anche se è molto grande. Le dritte sono molte ed è tempo di vederne alcune super economiche che potranno aiutarvi a ridurre di molto i costi per il riscaldamento in casa.

Scaldare la casa senza riscaldamento: consigli e idee

Sembra un controsenso. Come si fa a scaldare casa senza i termosifoni o il riscaldamento? Ovviamente non si può evitare completamente di avere una qualche forma di sostegno in questo senso, ma si possono trovare delle idee alternative. Sicuramente le stufe, magari quelle a pelle o i caminetti a bioetanolo sono un’ottima alternativa. Si spende di meno durante l’anno e hanno un’ottima capacità di riscaldamento oltre ad essere veramente economici.

Consigli: come mantenere la casa calda senza accendere i termosifoni

Come prima cosa per avere la casa calda senza usare il riscaldamento bisogna avere un buon sistema di isolamento all’interno della vostra abitazione. È importante infatti che non ci siano spifferi e che da porte e finestre non arrivi aria fredda da fuori. Quando puoi uscite da una stanza, qualora la vogliate mantenere calda il più a lungo possibile dopo lo spegnimento del riscaldamento, chiudete la porta. Così facendo avrete un po’ più di isolamento. Altro consigli è quello di usare delle tende paravento se avete dei balconi. Così facendo riuscirete a tenere un po’ di freddo lontano da voi e dalla vostra abitazione che riuscirà a rimanere ancora più calda.

Come risparmiare con i termosifoni invece?

Se avete un sistema di riscaldamento classico ricordate che per risparmiare e mantenere la casa calda, dovreste cercare di accendere solo nelle ore in cui effettivamente siete in casa. Non superate poi mai i 21 grandi di temperatura in quanto sono più che sufficienti per non avere freddo in casa.