The Real Housewives Napoli in onda su RealTime dal 29 Novembre: scopriamo insieme il cast del programma ambientato nella Napoli bene

Dal 29 Novembre 2019 prenderà il via il nuovo programma di RealTime in onda sul canale 31 del digitale terrestre ‘The Real Housewives – Napoli”. Il programma come già detto in precedenza, analizza le storie e le vite di sei bellissime donne dell’alta borghesia Napoletana. Le sei donne, sono amiche da sempre, frequentano gli stessi luoghi di interesse e circoli d’elitè. Le sei donne si scontreranno a colpi di party extralusso, catapultandoci in un mondo che non probabilmente, abbiamo visto solamente nei telefilm. Quindi cerchiamo di scoprire insieme, chi sono queste sei donne della Napoli Bene, protagoniste del nuovo programma di RealTime.

The Real Housewives Napoli: il cast del programma ambientato nella Napoli Bene

Le sei protagoniste della prima edizione del programma tv sono tutte Napoletane, e vivono tra il Vomero, Posillipo e Mergellina. Scopriamo insieme chi sono, dove abitano e cosa fanno queste sei donne.

DANIELA: giornalista impegnata attivamente nel sociale, è single e ha una figlia. Possiede una mega villa, nello splendido scenario di Posillipo, nel quale organizza party di lusso ed eventi. E’ particolarmente ossessionata dall’aspetto estetico, motivo per cui non disdegna la chirurgia estetica, l’attività fisica e un’alimentazione corretta.

MARIA CONSIGLIA: discende da una famiglia dal sangue blu, si divide tra party blindati, circoli lussuosi e amici aristocratici. Scrittrice e radiofonista, ha pubblicato il suo primo romanzo erotico. Il grande amore della sua vita, è la cagnolina Chanty.

NOEMI: è un’imprenditrice nel campo della cosmetica, ma la sua più grande passione, sono i suoi tre figli. Vive in una splendida villa a Chiaia, con tutta la sua famiglia allargata. Il suo lavoro è anche una fonte di ispirazione e passione. Adora i suoi capelli, che cura in modo maniacale e ha un tatuaggio con scritto: “Sii folle, sii affamato”. Conosciuta oltretutto per essere stata vista spesso in compagnia di Silvio Berlusconi.

RAFFAELLA: è una mamma divorziata e viene da una famiglia di mercanti di perle e coralli. Possiede una villa storica, con piscina, campi da tennis e un bosco privato. Si definisce una donna autentica e tutta “Originale”, per non essersi mai rifatta.

SIMONETTA: è una psicologa, stilista e networker, ha due figlie e si tiene sempre in forma con sport dinamici e come le arti marziali e il pugilato. Un’altra passione di Simonetta è la velocità, infatti non raro che scenda in pista per sfrecciare con auto e moto da corsa.

STELLA: sposata e divorziata 3 volte, Stella, vive in una villa a Posillipo, ed è la titolare di uno dei più importanti centri estetici di Napoli e i suoi “Beauty Party”, ormai sono una routine. Possiede oltretutto una linea di borse, scarpe e abbigliamento.