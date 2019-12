Chi è Marracash: età, carriera, vita privata e vero nome del rapper, tutto quello che c’è da sapere sul noto cantante e produttore discografico.

Tutti lo conosciamo come Marracash, ma solo in pochi conoscono il suo vero nome. Il rapper e produttore discografico italiano si chiama Fabio Bartolo Rizzo e, dietro alla scelta dello pseudonimo Marracash, c’è un motivo ben preciso. Il rapper è nato a Nicosia, in provincia di Enna, il 22 maggio del 1979, ma si è trasferito a Milano sin da piccolo, dove ha ottenuto il diploma da perito elettronico. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua carriera, dagli inizi ai successi recenti, e sulla sua vita privata. Sapete chi è la fidanzata del bel rapper? È un’ex allieva della scuola di Amici di Maria De Filippi.

Chi è Marracash: tutto sul rapper dai tratti del sud

Inizialmente si faceva chiamare Juza dalle Nuvole, nome con cui ha inciso le prime strofe. Ma l’anno dell’esordio ufficiale di Marracash è il 2005, col mixtape Roccia Musica Vol. 1. Il primo album solista, pubblicato nel 2008, prende il nome dal suo pseudonimo Marracash. Pseudonimo scelto per via dei suoi tratti somatici tipicamente del sud: “Mi chiamavano marocchino per distinguermi dagli altri Fabio”. Tra gli altri successi ricordiamo Fino a qui tutto bene, del 2010, e, l’anno dopo, King del Rap. Ed è proprio con l’appellativo King del Rap che Marracash è oggi conosciuto tra gli amanti del genere. Nel 2013, ha fondato l’etichetta discografica Roccia Music, insieme al produttore Shablo. E nello stesso anno esce Status, album contenente tanti brani di successo, tra cui In Radio e Nella macchina. Il 2016 è l’anno della collaborazione con Gue Pequeno: nasce l’album Santeria. Nel 2019, esattamente il 12 giugno, è stato pubblicato il singolo Margarita, tra i più ascoltati di questa estate: è stato realizzato insieme ad Elodie, ex concorrente del talent Amici, con cui Marracash ha una relazione. Il 31 ottobre 2019 esce il quinto album del rapper, dal titolo Persona.

Su Instagram, il profilo di Marracash conta un milione e 200 mila followers. Ed è proprio su Instagram che, poco fa, è spuntato un commento dal rapper all’ultimo post di Elodie. Tra i due è scoppiato l’amore, dopo quella che doveva essere solo una collaborazione lavorativa per ‘Margarita’. E, quando Elodie ha postato una foto in intimo (è la testimonial di un noto brand), il rapper ha voluto ‘marcare il territorio’. Ecco il botta e risposta:

Prima della love story con Elodie, non si sa molto della vita privata del rapper: famoso il flirt con la modella Giulia Salemi, durato qualche mese. Se volete seguire le ‘avventure’ social del King del Rap, ecco una foto postata da Marracash sul suo profilo ufficiale di Instagram:

Secondo quanto dichiarato da lui stesso durane un’intervista ai microfoni di Daria Bignardi, il rapper soffre di una leggera forma di bipolarismo.