Uomini e Donne Over, Pamela ed Enzo: annuncio a sorpresa, i fan sono rimasti senza parole; ecco cosa ha dichiarato la coppia su Instagram.

La loro storia è nata nello studio di Uomini e Donne. Parliamo di Pamela Barretta ed Enzo Capo, protagonisti del Trono Over della trasmissione di Maria De Filippi. Un amore tormentato, soprattutto all’inizio, quello tra la coppia. Ma dopo i dubbi iniziali e le perplessità, soprattutto di Pamela, la coppia sembra aver trovato la strada giusta per la felicità. Sui social, sia Pamela che Enzo amano postare foto e video delle loro giornate, tenendosi in contatto con i fan. E, proprio in una story postata su Instagram da Pamela qualche ora fa, la coppia si è lasciata andare ad alcune ‘rivelazioni’ che hanno emozionato i fan. Rispondendo a una domanda di una fan, la bella pugliese ha confessato di volere una figlia. O meglio, Pamela ha dichiarato che Enzo vorrebbe subito una bambina, ma lei preferisce aspettare. Scopriamo di più!

Uomini e Donne Over, Pamela ed Enzo: annuncio a sorpresa, “Anche noi vogliamo una figlia”

Pamela ed Enzo del Trono Over presto genitori? È presto per dirlo, ma stando a quanto hanno raccontato qualche ora fa su Instagram, il desiderio di mettere su famiglia c’è! A desiderare una bambina subito è in particolare Enzo, che sostiene che la bambina sarà bella come lui. Ecco la domanda di un utente alla quale la coppia ha risposto:

“La vogliamo anche noi una figlia, diciamo che Enzo la vuole subito, io voglio aspettare un po’”, sono queste le parole che hanno emozionato i fan della coppia. “Sicuramente viene come il papà, quindi bellissima!”, scherza Enzo. “Come voi ha scritto non come te!”, replica Pamela. Insomma, un siparietto davvero dolcissimo, quello apparso su Instagram qualche ora. L’amore tra la coppia sembra procedere davvero a gonfie vele! Non ci resta che attendere news sul loro futuro! Arriverà il tanto desiderato fiocco rosa?