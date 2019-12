Diletta Leotta su Instagram: la maglia è scollata, ma lo zoom proprio lì colpisce tutti; ecco cosa è successo nelle stories della bella conduttrice.

Diletta Leotta continua a stupire tutti. La bellissima conduttrice sportiva è una delle donne più chiacchierate del momento. In primis, per la sua probabile partecipazione al prossimo Festival di Sanremo, al fianco del conduttore Amadeus. Per ora nessuna conferma, ma pare che la bionda di Dazn sia uno dei nomi più gettonati. Ma in attesa dell’ufficialità, la bionda più amata della tv continua a incantare tutti, come ha fatto ieri al Gran Galà del Calcio: l’abito che ha indossato ha lasciato tutti senza parole. E poco fa, la ‘Diletta Nazionale’ ha attirato l’attenzione di tutti con alcune Instagram Stories che non sono passate inosservate. La Leotta si trova nel bel mezzo di alcune riprese di lavoro, ma a casa sua. Ed è per questo che, ai piedi, la conduttrice indossa qualcosa di molto ‘particolare’. Scopriamo cosa è successo.

Diletta Leotta su Instagram: la maglia è scollata, ma lo zoom sulle pantofole colpisce tutti

“Ragazzi mi confermate che l’inquadratura è fino a qua giusto?”, chiede Diletta Leotta ai cameraman arrivata a casa sua per le riprese. La conduttrice indica la zona del mezzo busto, ecco lo screen:

E, proprio perché sa che l’inquadratura la riprende a metà, Diletta svela ai followers cosa indossa ai piedi durante le riprese. “Decolletè pelose”, è così che la bella conduttrice le definisce. E improvvisamente la telecamera si sposta sulle simpatiche calzature. Ecco la foto:

Un siparietto davvero divertente, quello apparso nelle stories della bella Leotta. Che dimostra tutta la sua simpatia e autoironia, oltre alla sua innegabile bellezza. E a voi, piacerebbe vedere Diletta sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo?