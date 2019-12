Barbara D’Urso, il buongiorno è ‘infuocato’: decolleté esplosivo della conduttrice, Instagram letteralmente in delirio per la sua foto, pioggia di commenti.

Barbara D’Urso non ha certo bisogno di presentazioni. La conduttrice è una delle regine indiscusse di Mediaset, e i suoi programmi sono super seguiti, sia quelli in fascia pomeridiana, come Pomeriggio 5 e Domenica Live, sia lo show in prima serata ‘Live – Non è la D’Urso’, che registra sempre ascolti davvero record. Insomma, la D’Urso è una professionista affermata e amata dal pubblico, ma è anche una donna bellissima e molto sensuale, nonostante la sua non più giovanissima età. In ogni puntata dei suoi show Barbara sfoggia dei look mozzafiato, che mettono in risalto le sue gambe da urlo, o il suo decolleté esplosivo, che la conduttrice mostra anche sui social. Proprio come ha fatto poco fa, quando ha pubblicato una foto ‘bollente’ per dare il buongiorno su Instagram.

Barbara d’Urso, il buongiorno è ‘bollente’: decolletè esplosivo in primo piano, fan in delirio

Barbara D’Urso è sempre bellissima, e lo dimostra in tv come sui social. La conduttrice ha un rapporto molto bello con i suoi followers, e spesso condivide con loro alcuni momenti della sua vita quotidiana, anche un semplice ‘buongiorno’. Ed è proprio quello che ha fatto poco fa, quando ha pubblicato una sua foto per salutare i fan, mostrandosi davvero sorridente e radiosa. “Ridere sempre è il mio mantra, così deve iniziare ogni giornata”, scrive la conduttrice.

Nello scatto, Barbara sta facendo una ‘prova rossetto’, così come spiega nella didascalia, ma quasi sicuramente tutti gli occhi dei followers sono caduti, più che sulle sue labbra, leggermente più in basso, ovvero sul suo decolleté a dir poco esplosivo, che nella foto è davvero in primo piano. La D’urso indossa infatti un top nero particolarmente scollato, che mette in risalto il suo seno e fa impazzire i fan.