Ascolti tv 22 settembre: c’era attesa per il primo confronto stagionale fra i talk show condotti da Barbara D’Urso e Massimo Giletti. Scoprite con noi come è andata.

Ascolti tv 22 settembre: una serata ricchissima di novità e di personaggi che hanno distribuito il pubblico su più fronti. Il debutto della nuova fiction di Rai 1 dedicata ai personaggi letterari inventati da Mariolina Venezia. Ma anche una serie di scoop a Live – Non è la D’Urso con ospiti in esclusiva come Matteo Salvini, Marco Carta e Loredana Berté. In più la prima puntata della nuova stagione di Non è l’Arena su La7 con Massimo Giletti insieme a Matteo renzi e Pamela Prati. I dati degli ascolti parlano chiaro e promuovono due programmi sopra tutti gli altri. Vediamo cosa è successo.

Ascolti tv del 22 settembre, sorridono le donne

Due protagoniste assolute nella prima serata del 22 settembre come confermano gli ascolti. Da una parte Vanessa Scalera, interprete principale di Imma Tataranni – Sostituto Procuratore, la fiction di Rai 1 al debutto. Ha raccolto infatti 5.118.000 spettatori per il 23.3% di share. Ma ecceòllente anche il risultato di Live – Non è la D’Urso in netta crescita dopo la puntata d’esordio. Grazie ad un cast di ospiti ben assortito, il talk show di Canale 5 è salito a 2.394.000 spettatori con il 14.9% di share. Decisamente battuto Massimo Giletti, che su La7 con Non è L’Arena, nonostante la presenza di Pamela Prati e Matteo Renzi, ha convinto 1.137.000 spettatori per il 6.2% di share.

Barbara D’Urso può anche essere soddisfatta per i quasi 2 milioni di spettatori messi insieme al pomeriggio, con la prima puntata di Domenica Live. Su Instagram ha voluto subito ringraziare il suo pubblico e quelli che le hanno dato ancora una volta fiducia. “Grande risultato ieri sera per Live!! Il 15% con picchi di oltre il 25% di share e di 4 milioni di spettatori in prima serata!!! Nella serata più complessa del palinsesto tv e con 9 pubblicità!!! Grazie!!!”. Ha accettato la scommessa proposta dalla rete, spostandosi dal mercoledì, poco alla volta Barbarella sta risalendo la corrente.

