Sonia Mosca incanta tutti ad All Together Now, ma l’abbiamo già vista in tv: ecco dove è già apparsa la concorrente napoletana.

È andata in onda ieri sera la prima puntata della seconda edizione di All Together Now. Il game show condotto da Michelle Hunziker e J-Ax è una vera e propria festa, come ripete spesso la conduttrice durante la serata. Una festa in cui la protagonista assoluta è la musica. I concorrenti hanno l’obiettivo di far scatenare i giudici che, seduti nel muro, devono decidere se alzarsi o meno al termine di ogni esibizione. E un concorrente riesce a convincere alla prima botta tutti i giurati, ovvero 100, vola direttamente in finale. Ed è proprio quello che è successo ieri a Sonia Mosca, 27 anni, di Castellammare di Stabia. La cantante dai riccioli d’oro ha letteralmente stregato tutti, ottenendo il tanto desiderato ‘100’. Ma sapete che quella di ieri non è stata la prima volta che abbiamo visto Sonia in tv? Proprio così. Ecco dove è già apparsa nel 2008.

Sonia Mosca di All Together Now, l’abbiamo già vista in tv: nel 2008 ha partecipato a X Factor

Sonia Mosca ha incantato tutti durante la prima puntata di All together Now. La sua interpretazione di I love the Lord, he heard my cry di Whitney Houston ha emozionato tutti in studio. 100 giurati su 100 hanno detto sì alla bella napoletana, che ha lasciato di stucco anche la Hunziker: “Ho i brividi ovunque”. Insomma, è partita davvero col botto l’avventura di Sonia nel game show di Canale 5: la concorrente è volata già in finale, e può godersi le prossime puntate in attesa di battersi per la vittoria finale. Ma forse non tutti avranno ricordato che Sonia è già apparsa in tv prima di ieri: nel 2008, a soli 16 anni, la Mosca ha partecipato a X Factor. Anche lì aveva colpito Morgan, Simona Ventura e Mara Maionchi, non riuscendo però ad arrivare fino in fondo. Sarà questa l’occasione giusta per riscattarsi? Non ci resta che seguire le prossime, scatenate, puntate di All Together Now! Siete pronti a ballare?