Maurizio Costanzo, la ‘stoccata’ a Barbara D’Urso: “E’ televisione quella?”, le parole del marito di Maria De Filippi spiazzano, ecco cosa ha detto nel dettaglio.

Maurizio Costanzo è un giornalista e conduttore che ha fatto la storia della televisione italiana. Ecco perché il suo parere è importante per tutti gli addetti ai lavori, data la sua grandissima esperienza e il successo delle sue trasmissioni, una su tutte il ‘Maurizio Costanzo Show’, che va in onda ormai da 20 anni, sempre con grande seguito. Marito di Maria De Filippi, che ha recentemente raccontato in un’intervista di ascoltare spesso i suoi consigli e le sue critiche, Maurizio Costanzo è una persona senza troppi peli sulla lingua, che dice sempre quello che pensa. Ed è proprio quello che ha fatto poco fa, quando si è lasciato andare ad alcuni commenti sulla collega Barbara D’Urso, non risparmiando anche qualche ‘stoccata’ al suo modo di fare televisione: ecco le sue parole.

Maurizio Costanzo, il commento su Barbara D’Urso non è passato inosservato: “E’ televisione quella?”

Maurizio Costanzo ha espresso il suo pensiero sul modo di fare tv di Barbara D’Urso, attraverso le pagine della rubrica ‘Buona tv a tutti‘, che il giornalista tiene sul quotidiano Libero. Le sue parole suonano davvero come una ‘stoccata’ alla conduttrice, che tra l’altro lavora per la sua stessa azienda, ovvero Mediaset. Ma in realtà potrebbe anche trattarsi di un semplice commento, che la collega potrebbe decidere di prendere come un consiglio.

Costanzo ha detto che quando ha sentito Barbara D’Urso parlare di un pornoattore di 26 anni che vorrebbe fare l’amore con Lory Del Santo e Carmen Di Pietro, e che quest’ultima ha accettato di incontrarlo in trasmissione, gli è venuta una grande malinconia e un senso di smarrimento. “E’ televisione questa? Nutro sempre più dubbi”, ha detto senza filtri Costanzo, che ha fatto riferimento anche alla lite tra Sgarbi e Luxuria, avvenuta sempre a ‘Live – Non è la D’Urso’, altro momento che non sembra non essergli piaciuto molto. Come reagirà Barbara D’Urso a queste parole?