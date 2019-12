Ve la ricordate Tish di Amici? Ecco com’è cambiata dopo il reality

Ve la ricordate la cantante Tish di Amici di Maria De Filippi? Ecco com’è cambiata dopo il successo avuto dalla partecipazione al reality

La cantante Tish è divenuta famosa grazie alla sua partecipazione al talent show di Canale 5, ‘Amici di Maria De Filippi’. La giovane, si è fatta conoscere per il suo enorme talento, non solo nell’interpretazione, ma anche nella stesura di brani. Tish è stata tra i pupilli del professore di canto Rudy Zerbi, che nel corso delle puntate e poi del serale, l’ha sempre sostenuta e spalleggiata. Arrivata a un passo dalla finale, è un’artista a tutto tondo, ma dal serale di Amici ad oggi è passato del tempo e la giovane sembra essere cresciuta molto, non solo professionalmente, ma anche negli atteggiamenti e nella fisionomia. Quindi vediamo com’è diventata oggi Tish…

Amici è stato un importantissimo trampolino di lancio per la cantante poliglotta, che nel corso delle settimane, si è distinta non solo per bravura, ma anche per la rivalità con la cantante Giordana Angi. Tish è apparsa da subito come una ragazza acqua e sapone, con un look sbarazzino e ‘leggero’, ma al contempo particolare. La giovane infatti non si è mai mostrata senza i due puntini neri distintivi, sotto gli occhi; rituale che ripeteva ogni mattina appena sveglia. La bella Tish, nel corso del tempo ha eliminato le vecchie foto da Instagram, e ci ha fatti partecipi dei suoi cambi di look, fino ad arrivare ad oggi. Attualmente la giovane, ha una capigliatura quasi aranciata, un look, nel complesso più sofisticato, composto da: un makeup elaborato, abbigliamento studiato nei dettagli e i suoi inseparabili puntini neri sotto gli occhi!