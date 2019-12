Elisabetta Gregoraci ‘esplosiva’: décolleté in primo piano, i fan impazziscono con l’ultima foto postata dalla showgirl su Instagram.

È una delle showgirl italiane più amate della nostra tv. Bella, simpatica ma soprattutto umile, Elisabetta Gregoraci mette d’accordo davvero tutti. Basta dare un’occhiata al suo profilo Instagram, dove a lasciare commenti positivi alla bella calabrese non sono solo gli uomini. Sono tantissime anche le donne, infatti, ad apprezzare la bellezza di Elisabetta, una donna semplice e alla mano, doti rare nel mondo della tv. Ieri, la conduttrice si è lasciata ammirare in un abito nero, trasparente, che ha lasciato tutti senza fiato. Ma, qualche minuto fa, Elisabetta ha davvero ‘esagerato’. La showgirl ha pubblicato uno scatto che ha letteralmente mandato in tilt i followers. In primo piano, nella foto, il suo notevole décolleté. Diamo un’occhiata.

Elisabetta Gregoraci infiamma il web: décolleté in primo piano, delirio su Instagram

Una Gregoraci ‘esplosiva’, quella che possiamo ammirare nell’ultimo scatto postato dalla showgirl sul suo profilo ufficiale di Instagram. Uno scatto in bianco e nero, in cui Elisabetta è più bella che mai. Oltre che sensuale. Proprio così, perché in primo piano, nella foto, c’è il décolleté della conduttrice, lasciato abbastanza scoperto dal bustino intimo che indossa. Un post che non poteva passare inosservato. Guardare per credere:

Eh si, ve lo avevamo detto! Elisabetta Gregoraci è decisamente irresistibile nell’ultima foto condivisa con i fan. E, a rendere tutto ancora più ‘audace’, è la posa della showgirl, che chiude gli occhi, intenta a ‘sognare’, come scrive nella didascalia al post. Un post che, come sempre quando si tratta dell’ex moglie di Flavio Briatore, ha ottenuto il pieno di cuoricini e commenti in pochissimo tempo. Una vera e propria pioggia di complimenti per Elisabetta, che la lasciato tutti senza fiato! E voi, cosa aspettate a seguirla su Instagram? Non ve ne pentirete!