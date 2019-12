Chiara Nasti infiamma Instagram: abito cortissimo e tre nuovi tatuaggi per l’influencer, le foto sono mozzafiato e fanno impazzire i suoi fan.

Chiara Nasti è sempre molto attiva sui social e mostra ai suoi quasi 2 milioni di followers tutto quello che fa, nella sua vita quotidiana e sul lavoro. L’influencer napoletana è davvero bellissima e spesso mostra su Instagram foto e video che mettono in evidenza il suo corpo mozzafiato, e quando ci sono critiche, che come sempre non mancano, risponde per le rime, dimostrando di avere una forte personalità. Poco fa la sorella di Angela Nasti ha pubblicato delle foto davvero mozzafiato, in cui indossa un abito minuscolo, molto corto e scollato, che fa vedere le sue gambe e il suo decolleté da urlo. Ma non è tutto. L’influencer ha anche mostrato i suoi nuovi tatuaggi ai fan: ecco cosa ha voluto farsi disegnare.

Chiara Nasti, abito minuscolo e nuovi tatuaggi: ecco le foto mozzafiato che hanno infiammato Instagram

Chiara Nasti condivide con i suoi fan tutto quello che le succede e poco fa ha pubblicato degli scatti davvero mozzafiato, in cui indossa un abito minuscolo, particolarmente corto e scollato, che mette in evidenza le sue gambe da urlo, soprattutto quando Chiara è seduta e l’abito si alza un pochino, mostrando quasi ‘troppo’.

Ma non è tutto. L’influencer ha mostrato su Instagram anche i suoi nuovi tatuaggi, tre per l’esattezza. Nelle sue Ig stories, infatti, Chiara si è detta felice come una bimba per il fatto di poter fare nuovi disegni sul suo corpo, da aggiungere ai circa 25 che ha già, tutti piccoli. La Nasti si è fatta disegnare una piccola spilla da balia sulla scapola anteriore e poi una scritta sulla mano, ‘Unica’. Non è chiaro quale sia il terzo tatuaggio. Di sicuro non sono i cuoricini che vediamo nelle foto sul viso di Chiara, perché quelli sono solo disegni fatti con la matita, come lei stessa ha spiegato in un commento.