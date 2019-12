Sono stati decretati i finalisti della nuova edizione di Tu si que vales 2019: ecco i nomi dei concorrenti che sono approdati in finale

Sabato 14 dicembre 2019 andrà in onda la finale di Tu si que vales 2019. Il programma, condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, e con giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Gerry Scotti anche quest’anno ha riscosso un successo enorme. Gli ascolti volano e lo show di Canale 5 sembra non avere degni rivali. Chi si aggiudicherà il premio finale di 100 mila euro? Chi sarà il vincitore di Tu si que vales? Di seguito vi elenchiamo i nomi dei finalisti che si contenderanno l’ambito montepremi finale.

Tu si que vales 2019, i nomi dei finalisti

Nella puntata di ieri sera di Tu si que vales sono stati decretati gli ultimi finalisti di questa edizione, in particolare quelli della scuderia guidata da Gerry Scotti. I tre concorrenti vanno ad aggiungersi ai sette finalisti già decretati nelle scorse puntate dello show di Canale 5. I primi ad ottenere il pass per la finale del 14 dicembre 2019 sono stati i Barcode Company, il trio di acrobati che ha conquistato l’opportunità di competere per il montepremi nella prima puntata. Poi sono approdati in finale i Deadly Games. In semifinale, invece, hanno ottenuto il pass l’acrobata Oleg Tatarynov, gli atleti di mano a mano Messoudi Brothers, i ballerini Fratelli Gargarelli e l’ex allievo di Amici Patrizio Ratto. I tre finalisti della scuderia Scotti, invece, sono: Valerio Zanché, Antonio De Luca e Giordano Concetti.

Questi i nomi dei concorrenti che si contenderanno la finale sabato 14 dicembre 2019. La puntata andrà in onda ovviamente in prima serata e su Canale 5. Ci saranno come sempre Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni, oltre che i giudici dello show e l’immancabile Belen Rodriguez. Quale sarà il suo look? Di recente ha indossato uno spacco vertiginoso, mandando in visibilio il pubblico di Canale 5.