Federica Nargi, scatto ‘bollente’ pubblicato su Instagram: i fan impazziscono, ma spunta il commento inaspettato di Alessandro Matri.

Tra le veline more di Striscia la Notizia, lei è una delle più belle di sempre. Parliamo di Federica Nargi, la bellissima sarda che nel tg satirico di Canale 5 ha fatto coppia con la Costanza Caracciolo. Federica è una vera e propria icona di bellezza e, sui social, fa girare la testa a chiunque. Lo ha dimostrato con l’ultima foto postata su Instagram, in cui l’ex velina indossa un paio di calze che non è passato inosservato. Neanche dal suo bel marito Alessandro Matri. Proprio così! Il calciatore ha lasciato un commento alla foto che ha attirato l’attenzione di tutti. Diamo un’occhiata.

Federica Nargi infiamma i fan: arriva il commento di Matri al post di Instagram

Alessandro Matri geloso della sua bellissima Federica Nargi? È quello che è sembrato sotto l’ultima foto postata dall’ex velina su Instagram. Una foto in cui Federica è di una bellezza disarmante. La Nargi indossa uno shorts molto corto, sfoggiando un paio di calze che ha fatto impazzire i fan. La fantasia ricorda le calze autoreggenti, e il risultato è davvero ‘audace’. Ecco il post che ha infiammato il web:

Eh si, ve lo avevamo detto. Federica è davvero mozzafiato, nello scatto in cui pubblicizza un noto brand di collant. Ma quello che ha colpito tutti, oltre la sua bellezza, è un commento lasciato sotto il post da una persona molto speciale per Federica. Si tratta di suo marito Alessandro Matri, che ha avuto qualcosa da dire alla sua cara mogliettina:

Un botta e risposta davvero simpatico, quello apparso sotto il post della Nargi. Che, secondo quanto scritto da suo marito, sarebbe dovuta essere a fare la spesa. “Volevo attirare la tua attenzione”, risponde Federica. E, a quanto pare, ci è riuscita alla grande! E voi, cosa ne pensate della Nargi? Matri è o non è uno degli uomini più invidiati del momento?