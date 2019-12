Marco Cartasegna, torna il sereno con Barbara D’Urso: i motivi del litigio

Marco Cartasegna, inaspettatamente torna il sereno con Barbara D’Urso: scopriamo insieme i motivi del litigio tra i due, e le dichiarazioni del ragazzo

Ieri sera, ospite a ‘Live Non è la D’Urso’, si è presentato Marco Cartasegna, in vesti di opinionista. Il fatto in sé non è degno di nota, sappiamo che la conduttrice, invita spesso tra gli opinionisti, ex protagonisti del noto programma di Maria De Filippi; ciò che è risultato strano a molti, è la presenza del giovane, dopo le dichiarazioni, un po’ ispide, che aveva rilasciato sulla conduttrice. Ma per essere stato invitato nel programma, sicuramente, ci sarà stato modo di avere un chiarimento con la D’Urso. Quindi ripercorriamo insieme questa vicenda e le dichiarazioni del ragazzo.

Marco Cartasegna, torna il sereno con Barbara D’Urso, dopo le sue dichiarazioni

Marco Cartasegna, solo qualche settimana fa, non aveva fatto mistero, di non gradire particolarmente, i talk show condotti da Barbara D’Urso, anzi aveva incalzato su Instagram: “Meno Barbara d’Urso più Stepen Colbert”, postando un video del conduttore Statunitense. Pare che però, l’ironia del giovane, non abbia minimamente toccato la conduttrice, che ieri sera lo ha invitato in studio, con altri opinionisti, per parlare di argomenti politici. Con lui erano presenti: Alessandra Mussolini, Alba Parietti, Irene Pivetti , Gianfranco Libranti e Alda D’Eusanio. Vi ricordiamo che il giovane Cartasegna, ha intrapreso una strada completamente diversa dai suoi colleghi, decidendo di dedicarsi ad argomenti politici, anche sui Social, per poter diffondere informazioni, su quanto ci accade intorno. Vi ricordiamo, che non è la prima volta che Marco parla di Politica, il giovane infatti, prima di essere invitato dalla D’Urso, è stato anche in Parlamento, per tenere un discorso sul cyber bullismo. Non può farci che piacere che tra i due ci sia il sereno e gli auguriamo di poter realizzare i suoi prossimi obiettivi.