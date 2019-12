Chi è Raul Cremona: età, moglie, figli, carriera e vita privata

Chi è Raul Cremona: alla scoperta di questo fantastico personaggio… età, moglie, figli, carriera e vita privata, vediamo insieme…

Chi è Raul Cremona, il comico, mago ed illusionista protagonista di un fantastico scherzo de Le Iene. Proviamo a ricostruire insieme le tappe della sua carriera: da quand’è nato, passando per quando si è interessato all’arte dell’illusionismo fino ad arrivare agli esordi in televisione. Adesso, è un personaggio molto attivo sui social: spesso pubblica dei post, sia nelle storie che sulla home di Instagram, che lo raffigurano in uno dei suoi sketch. Insomma, è un tipo molto divertente, ma allo stesso tempo riservato. Della sua sfera sentimentale, infatti, si sa ben poco. Ma procediamo per gradi.

Chi è Raul Cremona: età, carriera, vita privata

Raul Cremona nasce a Milano il 10 novembre del 1956. E’ un comico, illusionista e pure attore. Nella sua famiglia era molto apprezzato il mondo dello spettacolo: infatti, suo nonno era un clown professionista. Ben presto, Raul si appassionerà al mondo dell’illusionismo fino ad approdare in televisione. Gli esordi? Ricordiamo che nella Milano del Derby club anni 80 fu sul palcoscenico con Paolo Rossi, Claudio Bisio, Aldo e Giovanni, Enzo Iacchetti e Francesco Salvi. Di lì in poi la sua carriera andò sempre migliorando, passando da un palcoscenico all’altro. Uno dei personaggi per il quale è stato maggiormente apprezzato è il Mago Oronzo: lo ricordate? Lo vedevamo spesso a Mai dire gol. Per quanto riguarda la sua vita privata, beh, possiamo dire di poter riportare veramente poco. Ha sposato una donna inglese e dalla loro relazione sono nati due figli: Giordano e Leonardo. Uno dei due è anche molto, molto famoso.

Chi è il figlio di Raul?

Il figlio di Raul Cremona è uno dei Dj più famosi ed apprezzati in Italia. Si fa chiamare, nell’ambiente, Joe Kremont. Ma il suo vero nome è Giordano Cremona. Fa parte del duo Merk & Kremont, con il dj milanese Federico Mercuri. Non è uno qualunque. E nemmeno il suo duo, così come è composto, passa inosservato. Infatti, proprio qualche anno fa, precisamente nel 2014, i due venivano inclusi nella lista dei migliori 100 dj al mondo dalla rivista DJ Magazine.