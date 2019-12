Chiara Nasti, il padre operato d’urgenza: “Poteva non sopravvivere”

Chiara Nasti, attraverso delle Intagram Stories, mette al corrente i follower che il padre è stato operato d’urgenza: “Poteva non sopravvivere”

Chiara Nasti ieri mattina è apparsa molto provata su Instagram, cosa che non è sfuggita all’occhio dei fan più esperti, della nota influencer. Il motivo del suo stato d’animo provato, non è stato affatto piacevole, infatti, il padre ha accusato dei problemi fisici, non di poco conto. La giovane Influencer napoletana, ieri sera si è concessa qualche minuto per spiegare minuziosamente quanto accaduto e ringraziare la donna che ha salvato il padre. Vediamo insieme le sue dichiarazioni su Instagram e perchè il padre è stato operato d’urgenza.

Chiara Nasti, il padre è stato operato d’urgenza: “Poteva non sopravvivere”: capiamo cos’è successo

Come vi abbiamo già anticipato prima, il padre di Chiara Nasti è stato colto da alcuni problemi fisici, non di poco conto, e l’Influencer, ieri ha voluto chiarire nel dettaglio cos’è successo. In particolare, la ragazza ha dichiarato che il padre nel corso della giornata del 12 Dicembre, ha iniziato ad accusare dei dolori addominali, con dei conseguenti crampi. Spaventati dalla condizione di malessere, hanno pensato immediatamente di chiamare la loro dermatologa, che essendo anche medico, ha consigliato all’uomo di fare immediatamente una ecografia addominale. Recatosi a fare l’ecografia, i medici gli hanno comunicato una situazione molto particolare e spiacevole. Dall’esame infatti era emerso che l’intestino dell’uomo si era completamente girato. Le motivazioni del fenomeno come dice la stessa Nasti, non sono note, probabilmente, è stata colpa di un po’ di stress, accumulato dall’uomo, ma non si sa di preciso. Vista la situazione, i medici lo hanno dovuto operare d’urgenza, poiché, col passare delle ore si sarebbe potuto presentare un infarto intestinale e per l’uomo non ci sarebbe stato nulla da fare. La Nasti infatti afferma che senza l’operazione: “Poteva non sopravvivere a tutto ciò”. Sono state ore delicate per la famiglia Nasti, che però si dice fortunata nella sfortuna. La ragazza ci ha tenuto a rasserenare i fan sulla salute del padre, che ora è fuori pericolo.